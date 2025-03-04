AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen, Avrupa'nın Savunma Gücünü Artırma Planını Açıkladı

AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen, Avrupa'nın savunma gücünü artırmaya yönelik planını açıkladı. Beş maddelik plan 800 milyar euro civarında kaynak yaratmayı öngörüyor. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna'nın durumunun ele alınacağı AB zirvesine iki gün kala, "Avrupa'nın Yeniden Silahlandırılması Planı" adını verdiği önerisini kamuoyu ile paylaştı.

Von der Leyen, planın tanıtımını yaptığı açıklamasında, beş maddeden oluşan planın, borçlanmayı kısıtlayan kuralların gevşetilmesi ve savunma harcamalarını artırmaya yönelik teşvikleri içerdiğini belirtti. AB Komisyonu Başkanı, söz konusu planın uygulanması halinde "800 milyar euroya yakın bir kaynağın" harekete geçirilebileceğini ifade etti.

AB ülkelerine, ortak füze ve hava savunma sistemleri için, diğer maddelerin yanında 150 milyar euro kredi sağlanabileceğini vurgulayan Von der Leyen, üye ülkelerin böylece Ukrayna'ya yaptıkları askeri yardımın miktarını önemli ölçüde artırabileceklerini dile getirdi. Plan, savunma harcamaları için diğer kaynakların AB bütçesinden, Avrupa Yatırım Bankası'ndan (AYB) ve özel sektöre sağlanacak teşviklerden elde edilmesini de öngörüyor.

Beyaz Saray'dan Pazartesi günü yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatı doğrultusunda Ukrayna'ya yönelik Amerikan askeri yardımlarının durdurulduğu bildirilmişti. Washington bu kararla, geçen hafta Cuma günü Başkan Trump ve Başkan Yardımcısı JD Vance ile Beyaz Saray'a konuk olan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasındaki tartışmanın ardından, Kiev yönetimi üstündeki baskısını artırmış oldu.

Zelenskiy, Perşembe günü Brüksel'de yapılacak olan AB özel zirvesine de iştirak edecek.

AFP / ET,TY

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