AB Komisyonu Başkanı'nın İtalya hakkındaki sözleri tepki çekti

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in İtalya'nın seçimlerden sonra "zor bir yöne gitmesi halinde ellerinde buna yönelik araçlar olduğunu" söylemesi İtalyan siyasetçilerin tepkisini çekti.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in İtalya'nın seçimlerden sonra "zor bir yöne gitmesi halinde ellerinde buna yönelik araçlar olduğunu" söylemesi İtalyan siyasetçilerin tepkisini çekti.

Von der Leyen, dün ABD'deki Princeton Üniversitesinde konuşma yaptı.

Burada İtalya'daki seçimlere ilişkin endişe taşıyıp taşımadığıyla ilgili soru üzerine Von der Leyen, demokratik tüm hükümetlerle çalıştıklarını belirterek, "işlerin zor bir yöne gitmesi durumunda, Macaristan ve Polonya örneklerinde olduğu gibi araçlara başvurabileceklerini" söyledi.

Von der Leyen'in sözleri, pazar günü genel seçimlerin yapılacağı İtalya'da infiale yol açtı. Birçok İtalyan politikacı, AB Komisyonu Başkanı'na tepki gösterdi.

Anketlerde üçüncü sırada gözüken ve sağ ittifakla iktidara gelmesi muhtemel partilerden olan Lig Partisi'nin lideri Matteo Salvini, akşam saatlerinde de bir grup partiliyle beraber protesto için AB'nin Roma'daki temsilciliği önüne gitti.

Salvini, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, "İtalya saygıyı hak ediyor. Seçimlere üç gün kala tehdit, şantaj kabul edilemez. Tüm Avrupa'yı, İtalya'yı temsil etmesi gereken bir kişi diyor ki 'Eğer İtalyanlar kötü bir şekilde oy kullanırsa bunu durdurmak için nasıl müdahale edeceklerini biliyorlar.' Kullandığı utanç verici, tehdit edici, şantaj içeren sözlerinden ötürü AB Komisyonu Başkanı'ndan tüm İtalyanlar olarak özür bekliyoruz." diye konuştu.

Lig Partisi lideri, özgür ve demokratik biçimde akıllarıyla oy kullanacaklarını belirterek, Avrupa'da yetkili makamların İtalyanların oyuna saygı duyması gerektiğini söyledi.

Salvini, Von der Leyen için "Ya özür diler, ya da istifasını isteriz." dedi.

Bazı partililer de AB temsilciliğinin önünde "Ursula dışarı" ve "Utan" yazılı dövizler açtı.

Seçimin favorisi olarak gösterilen aşırı sağcı İtalya'nın Kardeşleri Partisi lideri Giorgia Meloni de Von der Leyen'in ifadelerinden rakiplerini sorumlu tutarak, "Von der Leyen konusunda sorumluluk seçimleri kazanma amacıyla İtalya'yı kötülemek için dünyayı dolaşan İtalyan soluna aittir. Bu kabul edilemez." dedi.

Demokratik Parti (PD) lideri Enrico Letta da Von der Leyen'den sözlerine açıklık getirmesini istedi.

Merkez partilerinden Italia Viva'nın Koordinatörü Ettore Rosato da Von der Leyen'in Avrupa ile ilgilenmesinin daha iyi olacağını kaydetti.

Von der Leyen'in ABD'deki konuşmasında andığı Polonya ve Macaristan, demokratik prensiplerde gerileme olduğu gerekçesiyle bir müddettir AB tarafından eleştiriliyor. AB, söz konusu ülkelere karşı para cezası, bütçeden alacakları payı kesme gibi yöntemleri devreye koyuyor.