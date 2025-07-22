AB Komisyonu Başkanı'ndan Gazze'ye İlişkin Sert Açıklama

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İsrail'in Gazze'de insani yardım bekleyenleri hedef almasına tepki göstererek "Gazze'den gelen görüntüler tahammül edilemez (halde). Gazze'deki siviller çok uzun süredir çok fazla acı çekiyor. Bu durum artık sona ermeli." ifadelerini kullandı.

Von der Leyen, sosyal medya platformu X'teki hesabından yaptığı açıklamada, Gazze'ye insani yardımın "serbest, güvenli ve hızlı" şekilde ulaştırılması, uluslararası hukukla uluslararası insancıl hukuka tam saygı gösterilmesi çağrısında bulundu.

İsrail'in Gazze'de insani yardım bekleyenleri hedef almasına tepki gösteren von der Leyen, "Gazze'den gelen görüntüler tahammül edilemez (halde). Gazze'deki siviller çok uzun süredir çok fazla acı çekiyor. Bu durum artık sona ermeli." ifadelerine yer verdi.

Von der Leyen, sivillerin asla hedef alınamayacağını vurgulayarak İsrail'in AB ile Gazze'deki durumu iyileştirmeye yönelik yaptığı anlaşmadaki taahhütlerini yerine getirmesi gerektiğini ifade etti.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, 10 Temmuz'da, Gazze'ye günlük gıda ve diğer kamyonların girişinin artırılması, Ürdün ve Mısır yardım yollarının yeniden açılması, fırın ve mutfaklar yoluyla gıda malzemelerinin dağıtımının sağlanması, insani yardım tesislerinin kullanımı için yakıt teslimatının yeniden başlatılması, yardım çalışanlarının korunması, su arıtma tesisine elektrik tedarikinin yeniden verilmesi gibi adımlarda Tel Aviv'le anlaştıklarını açıklamıştı.

İsrail'in bugün Gazze'de yiyecek bulma umuduyla insani yardım bekleyenleri hedef aldığı saldırıda 7, aç ve susuz bıraktığı, yerinden ettiği Filistinlilerin çadırlarını hedef alması sonucu ise 14 kişi yaşamını yitirmişti.