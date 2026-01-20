Haberler

AB Komisyonu Başkanı: Grönland ve Danimarka'nın Egemenliğine Kesinlikle Saygı Gösterilmeli

Güncelleme:
Ursula von der Leyen, Davos'ta yaptığı açıklamada Grönland ve Danimarka'nın egemenliğine saygı gösterilmesi gerektiğini vurgulayarak, gümrük vergilerinin transatlantik ilişkiler için olumsuz etkileri olabileceğini belirtti.

DAVOS, 20 Ocak (Xinhua) -- Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Grönland'ın ve Danimarka Krallığı'nın egemenliğine "tartışmasız şekilde" saygı gösterilmesi gerektiğini belirterek, bu konunun, ABD'nin gümrük vergisi tehditleriyle yeniden gerilen, transatlantik ilişkiler açısından "son derece önemli" olduğunu ifade etti.

Pazartesi günü, İsviçre'nin Davos kentinde düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu sırasında Cumhuriyetçi ve Demokrat senatörlerden oluşan ABD Kongresi heyetiyle bir araya gelen Von der Leyen, görüşmenin ardından sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Grönland'ın ve Danimarka Krallığı'nın egemenliğine tartışmasız şekilde saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Ticaret alanında gümrük vergisi yaklaşımına karşı olduğunu ifade eden Von der Leyen, Atlantik Okyanusu'nun iki yakası arasındaki ticaret ve yatırımların, hem AB hem de ABD ekonomileri için önemli bir unsur olduğunu, gümrük vergilerininse ortak çıkarlarının aleyhine olduğunu söyledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Haberler.com

