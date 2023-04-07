AB Komisyonu Başkanı: Küresel Zorluklarla Mücadelede Çin ile Birlikte Çalışmaya Hazırız

BEİJİNG, 7 Nisan (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, Beijing'de AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile bir araya geldi.

Perşembe günü düzenlenen görüşmede Li, Çin'in Avrupa Birliği (AB) ile ilişkilerine her zaman stratejik ve uzun vadeli bir perspektiften baktığını ve geliştirdiğini, Avrupa'nın entegrasyon ve stratejik bağımsızlık süreçlerini teşvik ettiğini, ayrıca AB'nin uluslararası ilişkilerde aktif rol oynamasına destek verdiğini söyledi.

Çin Başbakanı, iki tarafın kapsamlı stratejik ortaklığa bağlı kalmaları, karşılıklı saygı ve kazan-kazan anlayışına dayalı işbirliğini sürdürmeleri, Çin-AB ilişkilerinin sağlam ve istikrarlı büyümesini desteklemeleri, ayrıca dünya barışı ve refahına daha fazla güven ve ivme kazandırmaları gerektiğini söyledi.

Çin ve AB'nin pek çok ortak çıkar paylaştığını ve ikili işbirliğinde güçlü bir dirence ve potansiyele sahip olduğunu kaydeden Li, Çin'in Avrupa ve diğer ülkelerden gelen şirketlerin kalkınmasına geniş bir alan sağlayacak olan reform ve dışa açılım politikasını derinleştirmeye, ayrıca yüksek kaliteli kalkınmayı desteklemeye kararlı olduğunu belirtti.

Li, Çin-AB kapsamlı stratejik ortaklığının 20. yıldönümünü yeni bir başlangıç noktası olarak almak, tüm seviyelerde temasları yeniden başlatmak, Çin-AB liderleri arasında yapılacak toplantıya hazırlanmak, karşılıklı siyasi güveni artırmak ve işbirliği önceliklerini belirlemek için AB ile birlikte çalışmaya hazır olduklarını kaydetti.

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen ise Çin'in AB için son derece önemli ve iki tarafın çıkarlarının birbiriyle oldukça bağlantılı olduğunu söyledi.

Von der Leyen, AB'nin, üst düzey ekonomik ve ticari diyaloğu güçlendirmek, karşılıklı pazarları açık tutmak, ekonomi ve ticaret, gıda, sağlık, yeşil kalkınma ve fikri mülkiyet koruması gibi alanlarda işbirliğini derinleştirmek, ayrıca iklim değişikliği ve diğer küresel zorluklarla ortaklaşa mücadelede uluslararası topluma liderlik yapmak için Çin ile birlikte çalışmaya hazır olduğunu belirtti.