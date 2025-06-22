AB Komisyonu Başkanı İran'ı Nükleer Silahlara Karşı Uyardı

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AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD'nin İran'a yönelik saldırıları sonrasında Tahran'ın nükleer silah geliştirmemesi gerektiğini vurgulayarak, diplomatik çözüme başvurulması gerektiğini ifade etti.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD'nin İran'a saldırıları üzerine Tahran'ın asla nükleer silaha sahip olmaması gerektiğini belirterek, "Şimdi İran'ın güvenilir bir diplomatik çözüme başvurmasının zamanı." değerlendirmesinde bulundu.

Von der Leyen, ABD'nin İran'a saldırıları üzerine sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"İran asla bombayı elde etmemeli." uyarısında bulunan von der Leyen, uluslararası hukuka da uyulması gerektiğinin altını çizdi.

Von der Leyen, "Şimdi İran'ın güvenilir bir diplomatik çözüme girişmesinin zamanı. Bu krizi sonlandırmanın tek yeri müzakere masasıdır." ifadelerini kullandı.

AB dışişleri bakanları durumu görüşecek

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas da "İran'ın nükleer silah geliştirmesine izin verilmemeli, çünkü bu uluslararası güvenliğe tehdit oluşturacaktır. Tüm tarafları geri çekilmeye, müzakere masasına dönmeye ve daha fazla tırmanmayı önlemeye çağırıyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Kallas yarın bir araya gelecek AB ülkelerinin dışişleri bakanlarının bu durumu da görüşeceklerini bildirmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'da Fordo, Natanz ve İsfahan olmak üzere üç nükleer tesise hava saldırısı düzenlediklerini açıklamıştı.

Kaynak: AA / Selen Valente Rasquinho - Güncel
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