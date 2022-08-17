AB: Kenya'daki seçim anlaşmazlığı barışçıl çözümlenmeli

Avrupa Birliği (AB), Kenya'da yapılan devlet başkanlığı seçimine ilişkin anlaşmazlığın barışçıl şekilde çözülmesi gerektiğini bildirdi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Kenya'da 9 Ağustos'ta yapılan ve sonucu 15 Ağustos'ta açıklanan devlet başkanlığı seçiminin sükunet ve barış içinde yapılmasından memnuniyet duyduklarını belirtti.

Borrell, seçim hakkındaki açıklamasında, "AB, Kenya Bağımsız Seçim ve Sınır Komisyonu tarafından açıklanan ve William Ruto'nun seçimin galibi olduğuna yönelik sonuçlar ile Raila Odinga'nın itirazını not etmiştir. Süren anlaşmazlık ve seçimle ilgili tüm endişeler mevcut yasal mekanizmalar yoluyla barış içinde çözümlenmelidir." ifadesini kullandı.

Kenya'daki tüm siyasi liderlerin şiddetten kaçırması ve sükunet çağrısı yapması gerektiğini vurgulayan Borrell, tüm siyasi liderlerin seçim süreciyle ilgili sorumluluk sergilemesi gerektiğini kaydetti.

Kenya Seçim Komisyonu, ülkede 9 Ağustos'taki seçimlerde Devlet Başkanı Yardımcı William Ruto'nun oyların 50,49'unu, muhalif aday Odinga'nın yüzde 48,85'ini aldığını duyurmuştu.

Muhalif aday Raila Odinga'nın partisi Azimio Koalisyonu, seçim sonuçlarına itiraz edeceğini açıklamıştı. Odinga da sonuçları "geçersiz" saydıklarını söylemişti.