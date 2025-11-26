Haberler

AB, Kedi ve Köpekler İçin Ortak Asgari Standartlar Getiriyor

Güncelleme:
Avrupa Birliği, kedi ve köpekler için barınaklar, yetiştiriciler ve satış noktaları için asgari ortak standartlar getiriyor. Düzenleme, hayvanların mikroçiple kimliklendirilmesi ve izlenebilirlik sisteminin kurulmasını öngörüyor.

Avrupa Birliği (AB), kedi ve köpeklere ilişkin asgari ortak standartlar getirerek barınaklar, yetiştiriciler ve satış noktaları için bağlayıcı kurallar oluşturuyor.

AB Konseyinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Konsey ile Avrupa Parlamentosunun (AP) AB'nin evcil hayvanlara ilişkin ilk ortak standartlarını içeren taslak düzenleme üzerinde anlaştı.

Onaylanması halinde AB'de bir ilk teşkil edilecek düzenlemeye göre, tüm kedi ve köpeklerin mikroçiple kimliklendirilmesi zorunlu hale gelirken, üye ülkelerdeki ulusal veri tabanları birbirine bağlanarak AB çapında ortak izlenebilirlik sistemi kurulacak.

Böylece hayvanların doğumdan satışına ya da devrine kadar tüm hareketleri kayıt altına alınabilecek.

Düzenlemeyle, üretim ve bakım şartları ayrıntılı biçimde tanımlanıyor. Barınaklar ve yetiştiriciler için barınma alanlarının büyüklüğü, hijyen, beslenme, suya erişim, veteriner kontrolleri gibi kriterler netleştirilirken, özellikle köpeklerin günlük egzersiz ve dış mekan erişimi gibi temel ihtiyaçları zorunlu hale getiriliyor.

Düzenleme, kulak kesme, kuyruk kısaltma, tırnak alma gibi hayvan refahına aykırı uygulamaları da yasaklıyor.

Düzenlemeyle, hayvanın sağlığını bozacak ölçüde yapay veya abartılı fiziksel özelliklerle üretilmiş ırkların bilinçli olarak çoğaltılması da men ediliyor.

Kurallar yalnızca AB içi hareketliliği değil, üçüncü ülkelerden yapılan kedi ve köpek ithalatını da kapsıyor. Birlik sınırlarından içeri giren tüm hayvanların, satışa sunulmadan veya sahip değiştirmeden önce mikroçip ve kayıt zorunluluğuna uyması gerekecek. Böylece AB, yasa dışı evcil hayvan ticaretine karşı ortak bir koruma çerçevesi oluşturmayı hedefliyor.

Üye devletler isterlerse kendi ülkelerinde daha sıkı kurallar uygulayabilecek ancak düzenleme ile tüm AB için ortak bir "asgari koruma seviyesi" tanımlanmış olacak.

Düzenlemenin yürürlüğe girmesi için metnin hem üye ülkelerden oluşan Konsey hem de AP tarafından resmi olarak onaylanması gerekiyor.

Kaynak: AA / Selen Valente Rasquinho - Güncel
