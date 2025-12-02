Haberler

AB savcılığı, yolsuzluk şüphesiyle Avrupa Koleji ve AB diplomatik servisi binalarında arama yaptı

Güncelleme:
Avrupa Birliği Kamu Savcılığı Ofisi, genç diplomatlar için düzenlenen eğitim programıyla ilgili yolsuzluk soruşturması kapsamında Avrupa Koleji ve AB Dış İlişkiler Servisi binalarında arama yapıldığını ve 3 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Soruşturma, ihale sürecinde şüpheler üzerine yoğunlaşıyor.

Avrupa Birliği (AB) Kamu Savcılığı Ofisi (EPPO), AB tarafından finanse edilen, genç diplomatlar için düzenlenen eğitim programıyla ilgili ihalede yolsuzluk soruşturması kapsamında Avrupa Koleji ve AB Dış İlişkiler Servisi (EEAS) binalarında arama yapıldığını ve 3 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

EPPO'dan yapılan açıklamaya göre, EEAS, 2021-2022 döneminde genç diplomatların yetiştirildiği 9 aylık eğitim programını yapılan ihalenin ardından Avrupa Koleji'ne verdi.

Soruşturma, söz konusu ihaledeki kriterler hakkında EEAS'ın Avrupa Koleji yetkililerini ihale yayınlanmadan önce bilgilendirip bilgilendirmediğine odaklanıyor.

EPPO, programın ihale süreci sırasında mali yönetmeliğin adil rekabetle ilgili 169. maddesinin ihlal edildiği ve ihale hakkındaki gizli bilgilerin ihaleye katılan adaylardan biriyle paylaşıldığı yönünde "güçlü şüpheler" bulunduğunu vurguladı.

Bu kapsamda, 3 şüpheli gözaltına alınırken EPPO'nun talebi üzerine Belçika Federal Polisi, Brugge kentindeki Avrupa Koleji, Brüksel'deki EEAS binası ve şüphelilerin evlerinde arama yaptı. Aramalarda ayrıca, AB'nin Yolsuzlukla Mücadele Ofisinden (OLAF) de destek alındı.

EPPO, aramalardan önce birkaç şüphelinin dokunulmazlığının kaldırılmasını talep ettiğini ve bunun kabul edildiğini açıkladı.

İhaleye dair şüphelerin ilk olarak OLAF'a bildirildiğini belirten EPPO, herhangi bir suç işlenip işlenmediğini tespit etmek için soruşturmanın sürdüğünü kaydetti.

Soruşturmaya yakın kaynaklar, şu an Avrupa Koleji Rektörü olarak görev yapan eski AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve eski EEAS Genel Sekreteri Stefano Sannino'nun gözaltına alınanlar arasında olduğunu AA'ya doğruladı.

AB Komisyonundan yorum yok

AB Komisyonu sözcülerinden Anita Hipper, Brüksel'deki günlük basın toplantısında, polisin EEAS ve Avrupa Koleji binalarıyla şüphelilerin evlerinde arama yaptığını doğruladı.

Hipper, soruşturmanın sürdüğünü belirterek, bu nedenle konu hakkında daha fazla yorum yapmayacaklarını belirtti.

Kaynak: AA / İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu - Güncel
