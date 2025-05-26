AB Kamu Başsavcılığı Yunanistan'da Tarım Fonları Soruşturması Başlattı

Avrupa Kamu Başsavcılığının (EPPO), Avrupa Birliği'nin (AB) gönderdiği tarım fonlarının Yunanistan'da hak etmeyen kişilere aktarılıp aktarılmadığına ilişkin soruşma başlattığı bildirildi.

Kathimerini gazetesinde yer alan haberde AB Başsavcılığının, Birliğin tarım sübvansiyonlarının hayali meralar aracılığıyla hak etmeyen kişilere aktarıldığı şüphesiyle Yunanistan'da soruşturma başlattığı belirtildi.

AB savcılarının, yolsuzlukla mücadelede görevli polisler eşliğinde geçen hafta Yunanistan'daki Topluluk Destekleri Rehberliği ve Garantilerinin Kontrolü Ajansının (OPEKEPE) bürosuna habersizce giderek araştırma başlattığı ifade edildi.

AB savcılarının Yunan devlet kurumuna ilk kez baskın yaptığına işaret edilen haberde, AB'den gelen fonların gerçekten tarım yapanlar yerine kendilerini kurgulanmış belgelerle tarım yapıyormuş gibi gösteren kişilere aktarıldığına ilişkin şüpheler paylaşıldı.

Haberde, Eylül 2024'ten bu yana operasyonel standartlara uymadığı gerekçesiyle AB denetimi altında bulunan OPEKEPE'nin, AB fonlarını idareye ilişkin sertifikasını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya bulunduğu kaydedildi.

Kathimerini gazetesine göre EPPO, yetkililerini soruşturmayı engellemeye çalışmakla suçlarken OPEKEPE ise bu iddiaları reddetti.