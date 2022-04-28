AB İstanbul ve İzmir dahil 112 kentin 2030'a kadar 'karbon nötr' hedefini destekleyecek

İSTANBUL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, aralarında İstanbul ve İzmir'in de bulunduğu 112 şehrin 2030 itibarıyla "karbon nötr" olma taahhüdü verdiğini ve bu hedefe ulaşmak için AB desteği alacağını duyurdu.

AB Komisyonundan yapılan yazılı açıklamada, 100 AB kentine ek olarak seçilen 12 kentin daha, 377 başvuru arasından söz konusu program için seçildiği bildirildi.

Açıklamada AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in şu sözlerine yer verildi:

"Yeşil geçiş şu anda tüm Avrupa'da ilerliyor. Ancak kendilerine daha da yüksek hedefler koyan öncülere her zaman ihtiyaç var. Bu şehirler bize daha sağlıklı bir geleceğe giden yolu gösteriyor. Bu konuda onları destekleyeceğiz. Bugün çalışmalara başlayalım."

Program, 2030'a kadar karbon nötrlüğüne yönelik inovasyon yollarını başlatmak için 2022-23 döneminde 360 milyon avroluk finansman alacak. Süreç, vatandaşları, araştırma kuruluşlarını ve özel sektörü de içerecek.

Şehirler, Kasım 2021'de programa davet edildi, başvurular 31 Ocak 2022'de sona erdi. Seçim, şehirlerin planları ve ilgileri ile coğrafi denge ve büyüklüğe göre yapıldı.

Program dahilinde İstanbul ve İzmir'in yanı sıra Paris, Roma, Madrid, Amsterdam gibi AB başkentleri de yer alıyor.