AB, İsrail'in yeni yerleşim kararını kınadı

Avrupa Birliği (AB), İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yeni yerleşim yerleri planını kınayarak İsrail makamlarına karardan vazgeçme çağrısında bulundu.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden yapılan açıklamada, İsrail makamlarının İsrail vatandaşlarına işgal altındaki Batı Şeria'nın Homeş bölgesinde kalıcı olarak bulunmalarına izin verme kararı kınandı.

Açıklamada, İsrail hükümetine 17 Mayıs'taki kararı geri alması ve Batı Şeria'da mevcut ve yeni yerleşim yerlerine 600 konut yapılması planından vazgeçmesi çağrısı yer aldı.

Açıklamada ayrıca yine Batı Şeria'da İsrail'in yıkım kararları ve Yahudi yerleşimcilerin saldırıları sonrasında 78'i çocuk 172 Filistinlinin evlerini terk etmek zorunda kalmaları karşısında AB'nin dehşete düştüğü kaydedilerek, "AB yerleşimcilerin uyguladığı şiddeti kınamakta ve İsrail'e hesap sorması çağrısında bulunmaktadır." denildi.

İsrail hükümeti, mart ayında Batı Şeria'da Homeş dahil dört bölgedeki Yahudi yerleşimlerinin tahliyesini sağlayan 2005 Çekilme Yasası'nın ilgili maddelerini iptal etmişti.

İsrail ordusunun 18 Mayıs'taki kararnamesinde de İsraillilerin tekrar Homeş'e girmesine izin verilirken bu bölgede yeniden Yahudi yerleşimleri inşa edilmesinin önü açılmıştı.