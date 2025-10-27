Haberler

AB, İsrail'in UNIFIL Devriyesine Yönelik Saldırısını Kınadı

Avrupa Birliği, İsrail'in Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü'ne (UNIFIL) yönelik saldırısını kınadı ve tüm tarafları ateşkese saygı göstermeye davet etti.

Avrupa Birliği (AB), İsrail'in Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü'nün (UNIFIL) devriyesini hedef alan saldırısını kınadı.

AB Dış İlişkiler Servisi sözcüsü tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in dün UNIFIL devriyesini hedef alan saldırısının kınandığı bildirildi.

"Bu, son haftalarda meydana gelen bir dizi benzer olayın sonuncusudur." ifadesi yer alan açıklamada BM personelinin ve tesislerinin emniyet ve güvenliğinin uluslararası hukuk uyarınca sağlanması gerektiği hatırlatıldı.

Açıklamada tüm tarafların 26 Kasım 2024 tarihli ateşkese tam olarak saygı göstermesi gerektiği yinelenerek, İsrail tüm Lübnan topraklarından çekilmeye çağrıldı.

İsrail ordusuna ait İHA'nın, dün Kefr Kila yakınlarında UNIFIL devriyesine yaklaşarak bomba attığı ve kısa süre sonra bir tankın da barış gücü askerlerine ateş açtığı bildirilmişti.

Kaynak: AA / Selen Valente Rasquinho - Güncel
