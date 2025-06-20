AB, İsrail'in Ortaklık Anlaşması'nı İhlal Ettiğini Belirledi

Avrupa Birliği'nin (AB), İsrail ile yürürlükteki "Ortaklık Anlaşması"nın uluslararası hukuka uyma şartını ihlal edip etmediğine dair yaptığı incelemede, Tel Aviv'in anlaşmayı ciddi biçimde ihlal ettiği sonucuna varıldığı bildirildi.

Brüksel merkezli uluslararası basında yer alan ve AB'den kıdemli bir diplomata dayandırılan haberlere göre, AB Dış İlişkiler Servisi tarafından yürütülen inceleme sürecinde, İsrail'in Gazze'deki eylemleriyle insan hakları yükümlülüklerini ihlal ettiğine dair "işaretler" tespit edildi.

Bu işaretler arasında, Gazze'de insani yardıma yönelik abluka, hastanelere yönelik saldırılar, Filistin nüfusunun zorla yerinden edilmesi, toplu tutuklamalar, keyfi gözaltılar, işgal altındaki Filistin topraklarının gasbedilmesi ve İsrailliler tarafından uygulanan şiddet yer alıyor.

İhlaller "çok sayıda" ve "ciddi" olarak tanımlanıyor.

İncelemenin sonucu, 23 Haziran'da yapılacak AB Dışişleri Bakanları Toplantısında görüşülecek. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, 26 Haziran'da yapılacak AB Zirvesinde ise liderlere kişisel olarak brifing verecek.

Kritik bulgulara yanıt olarak AB'nin hangi eylem yolunu izleyeceğine karar vermek üye ülkelere kalacak.

Oy birliği gerektirdiği için anlaşmanın tamamen askıya alınması beklenmese de serbest ticaret, araştırma, teknoloji, kültür ve siyasi diyalog gibi ayrı başlıkları içeren anlaşmanın nitelikli çoğunluk gerektiren hükümlerinin askıya alınması muhtemel.

AB, Avrupa kamuoyundan yükselen çağrıların ardından Hollanda'nın teklifi üzerine 20 Mayıs'ta İsrail'le Ortaklık Anlaşmasını incelemeye almıştı.