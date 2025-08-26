AB, İsrail'in Gazze'deki Hastane Saldırısını Kınadı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu sözcülerinden Anouar El Anouni, İsrail'in dün Gazze'de Nasır Hastanesi'ni hedef alan saldırısı sonucu gazeteciler, sağlık çalışanları ve sivillerin öldürülmesinin "kesinlikle kabul edilemez" olduğunu belirtti.

AB Dış İlişkiler Servisinden (EEAS) yapılan açıklamada, Sözcü El Anouni'nin, İsrail'in Nasır Hastanesine düzenlediği saldırısına ilişkin değerlendirmelerine yer verildi.

El Anouni, siviller ve gazetecilerin uluslararası hukuk kapsamında korunması gerektiğini vurgulayarak İsrail'e uluslararası insancıl hukuka saygı gösterme ve bu tür saldırıların soruşturulmasını sağlama çağrısı yaptı.

İsrail'in Nasır Hastanesi'ni hedef alan saldırısı sonucunda gazeteciler, sağlık çalışanları ve sivillerin öldürülmesinin "kesinlikle kabul edilemez" olduğunu belirten El Anouni, "Bu çatışmada çok fazla can kaybı oldu. AB, hayatını kaybedenlerin aileleriyle, gazetecilerle ve en ağır bedeli ödemeye devam eden Gazze'deki tüm sivillerle dayanışma içindedir." ifadelerini kullandı.

İsrail ordusu, Nasır Hastanesini hedef aldı

İsrail ordusu, dün sabah Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta yer alan Nasır Hastanesine üst üste iki saldırı düzenlemişti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, saldırılarda 5'i gazeteci, 5'i sağlık çalışanı 20 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Saldırıda Reuters Haber Ajansı foto muhabiri Hüsam el-Mısri, Katar merkezli Al Jazeera televizyonu kameramanı Muhammed Selame, Independent Arabia ve AP'nin de bulunduğu çeşitli medya kuruluşlarında gazetecilik yapan Meryem Ebu Dekka, ABD merkezli NBC News'te gazeteci Muaz Ebu Taha ve gazeteci Ahmed Ebu Aziz hayatını kaybetmişti.

Saldırıyı üstlenen İsrail ordusu, yaptığı yazılı açıklamada "gazetecileri doğrudan hedef almadıklarını" savunarak olayla ilgili soruşturma başlattığını duyurmuştu.