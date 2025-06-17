AB, İsrail'in Gazze'deki Eylemlerini İnceliyor

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Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, İsrail'in Gazze'deki askerî eylemlerinin uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirtti ve AB'nin Ortaklık Anlaşması'nın incelemesinin sonuçlarını 23 Haziran'da açıklayacağını duyurdu.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, İsrail'in Gazze'deki eylemlerinin uluslararası hukuku ihlal ettiğini, AB'nin bu kapsamda yaptığı ve Tel Aviv'le Ortaklık Anlaşması'nın askıya alınmasına yol açabilecek incelemenin sonucunu 23 Haziran'da açıklayacağını söyledi.

Kallas, Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu'nda Orta Doğu konulu oturumda, " İsrail'in Gazze'de güç kullanımı, sivillerin sürekli ölümü ve sivil altyapının hedef alınması meşru müdafaanın dışına çıkmış bir durumdur. İsrail'in (Gazze'deki) eylemleri insancıl ve uluslararası hukuk kapsamında haklı gösterilemez." dedi.

AB ülkelerinin dışişleri bakanlarının 20 Mayıs'taki toplantılarında Hollanda'nın teklifi üzerine İsrail ile Ortaklık Anlaşması'nı incelemeye almaya karar verdiklerini anımsatan Kallas, bu kararın üye ülkelerin çoğunluğuyla alındığını vurguladı.

Kallas, "Ortaklık Anlaşması'nın 2. maddesi, taraflara insan haklarına uyma konusunda bağlayıcı yükümlülükler yükler. Bu kapsamda inceleme devam ediyor ve sonucu 23 Haziran'da dışişleri bakanlarına sunacağım." diye konuştu.

İsrail ile ortaklığın askıya alınması için AB nüfusunun en az yüzde 65'ini temsil eden 15 üye ülkeden oluşan nitelikli çoğunluk gerekiyor.

Ortaklık Anlaşması'nın incelenmesi için alınan karara Hollanda, İspanya, İrlanda, Belçika, Finlandiya, Fransa, Lüksemburg, Portekiz, Slovenya, İsveç, Avusturya, Danimarka, Estonya, Polonya, Romanya, Slovakya ve Malta destek vermişti.

Kaynak: AA / Selen Valente Rasquinho - Güncel
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