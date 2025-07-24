AB, İsrail'in Batı Şeria'nın İlhakını Uluslararası Hukukun İhlali Olarak Değerlendirdi

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu sözcülerinden Anouar El Anouni, İsrail hükümetine işgal altındaki Batı Şeria'nın ilhakı için çağrı yapan kararın İsrail Meclisi'nde (Knesset) onaylanmasının ardından bu yönde atılacak somut adımların uluslararası hukukun ihlali olacağını söyledi.

Sözcü El Anouni, Brüksel'deki günlük basın toplantısında, gazetecilerin Gazze'deki son durum ve Batı Şeria'nın ilhakı için çağrı yapan Knesset kararı hakkındaki sorularını yanıtladı.

AB'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına uygun olarak İsrail'in 1967'den bu yana işgal ettiği Filistin topraklarındaki egemenliğini tanımadığını belirten El Anouni, "Burada, (Batı Şeria'nın) ilhakının uluslararası hukuka göre yasa dışı olduğunu hatırlatmak isteriz. Bu nedenle, bu amaçla atılan her türlü somut adım uluslararası hukukun ihlali olarak kabul edilecektir." diye konuştu.

El Anouni, Gazze'deki sivillerin "çok uzun süredir çok fazla" acı çektiğini ve bunun sona ermesi gerektiğini kaydederek İsrail'in 10 Temmuz'da AB ile ulaştığı Gazze'deki durumu iyileştirmeye yönelik anlaşmaya uyup uymadığını içeren bilgilendirmenin dün üye ülkelerin büyükelçiliklerine iletildiğini açıkladı.

AB'nin Gazze'deki durum hakkındaki çıkarımlarını Birleşmiş Milletler, İsrail ve komşu ülkeleriyle sahadaki sivil toplum kuruluşlarından gelen bilgilere dayandırdığını söyleyen El Anouni, "İsrail'in Gazze'ye insani yardım erişimini iyileştirme taahhüdüyle ilgili aldığımız ilk geri bildirimler, karışık bir tablo ortaya koydu. Gerçekten de Gazze'ye giren kamyon sayısı arttı, ancak dağıtım yeterli düzeyde değil." diye konuştu.

Gazze'de ek geçiş noktalarıyla güzergahların açıldığını ve yakıt tedarikinin arttığını öne süren El Anouni, "Ancak durum hala vahim. Açıkça, hala yapılması gereken çok şey var." dedi.

İsrail hükümetine işgal altındaki Batı Şeria'nın ilhakı için çağrı yapan karar, dün 120 sandalyeli Knesset'te 71 milletvekilinin oyuyla kabul edilmişti.