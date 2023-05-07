AB, İsrail'in Batı Şeria'da Filistinlilere ait okulu yıkmasını kınadı

Avrupa Birliği (AB), İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da AB tarafından finanse edilen okulu yıkmasını kınadı.

AB Dış İlişkiler ve Savunma Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in AB'nin kendisi tarafından fonlanan okulu yıkmasını kınadığı belirtilerek, "AB, bu olayı yakından takip ediyor ve İsrail makamlarından, 81 çocuğu ve eğitimlerini doğrudan etkileyen yıkımın yapılmamasını istemişti." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"AB, yıkımların uluslararası hukuka göre yasa dışı olduğunu ve çocukların eğitim haklarına saygı gösterilmesi gerektiğini hatırlatır. AB, İsrail'i tüm yıkımları ve tahliyeleri durdurmaya çağırıyor. Aksi, Filistin halkının çektiği acıyı yalnızca artıracak ve sahada gerilimleri alevlendirme riskini artıracaktır."

Açıklamada ayrıca geçen yıl Doğu Kudüs de dahil olmak üzere Batı Şeria'da işgal yetkilileri tarafından toplam 954 yapının yıkıldığı veya ele geçirildiği, bu sayının 2016'dan bu yana en yüksek sayı olarak kayıtlara geçtiği ve neticesinde 1032 kişinin yerinden edildiği bildirildi.

İsrail'in okulu yıkmasının ardından çıkan olaylarda İsrail güçlerinin Filistinlilere plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale etmesi sonucu iki kişi yaralanmıştı.

İsrail, 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait ev ve yapıları, "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıkıyor.

Filistinlilerin ruhsat almak için verdiği çabalar, İsrail makamlarının engelleyici uygulamaları nedeniyle çoğunlukla başarısızlıkla sonuçlanıyor.