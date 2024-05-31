AB, İsrail'i UNRWA'nın çalışmalarını sürdürmesine izin vermeye çağırdı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Gazze'ye insani yardım yapan Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) çalışmalarına devam etmesine izin vermesi için İsrail'e çağrıda bulundu.

Borrell, X hesabından yaptığı açıklamada, İsrail meclisinde UNRWA'ya karşı adımlara ilişkin müzakerelerden ve İsrail Toprak Otoritesi'nin bu kurumun 1 ay içinde Doğu Kudüs'teki ofislerini tahliye etmesini istemesinden endişe duyduğunu ifade etti.

"Bir BM kurumunu terör örgütü olarak nitelendirmeye yönelik her türlü girişimi kınıyoruz." ifadesini kullanan Borrell, UNRWA'nın Gazze'de ve bölgede insani yardım konusunda "kilit ve yeri doldurulamayacak" bir rol üstlendiğine dikkati çekti.

Borrell, AB olarak UNRWA'nın ve BM'nin güçlü bir destekçisi olduklarını kaydederek, İsrail makamlarına Ajansın bölgedeki çalışmalarına devam etmesine izin vermesi için çağrıda bulundu.

Borrell'in ofisinden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada da UNRWA'nın Gazze, işgal altındaki Batı Şeria ve bölgeye hayati hizmetler sunduğu vurgulanarak AB'nin UNRWA'yı desteklediği belirtildi.

İsrail meclisi, 29 Mayıs'ta UNRWA'nın dokunulmazlığını ve ayrıcalıklarının iptal edilmesini öngören yasa tasarısını yapılan ön oylamada onaylamıştı.

Milyonlarca Filistinliye yardım sağlayan UNRWA, İsrail'in hedefinde

İsrail yönetimi, 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne saldırılarının başlamasıyla eş zamanlı şekilde UNRWA'ya karşı karalama kampanyasına başlamış, sadece Gazze'de 12 bin çalışanı bulunan UNRWA'nın 14 çalışanının "7 Ekim saldırılarına katıldığı" iddiasıyla Ajansın kapatılması gerektiğini savunmuştu.

Tel Aviv yönetimi, işgal altındaki Batı Şeria, Doğu Kudüs'ün yanı sıra Lübnan ve Ürdün'de Filistinli mültecilere destek olan ve sağlık, eğitim, sosyal hizmetler alanlarında çoğu Filistinli 30 bin çalışanı bulunan Ajansın kapatılması için kampanya yürütmüştü.

Aralarında ABD'nin de yer aldığı 10 kadar ülke ve kurum UNRWA'ya bağışlarını dondurduğunu açıklamıştı. İsrail'in UNRWA'ya yönelik suçlamalarını kanıtlayamaması üzerine Avustralya, Kanada, İsveç ve Avrupa Birliği (AB) kararlarından dönerek Ajans'ı finanse etmeyi sürdüreceklerini duyurmuştu.

İsrail'e yeni askeri yardımları onaylayan ve Gazze'ye insani yardımda öncü UNRWA'nın fonunu Mart 2025'e kadar durduran geçici bütçe tasarısı ABD Kongresinden geçmişti.