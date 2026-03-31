AB Yüksek Temsilcisi Kallas, İsrail'i uluslararası yükümlülüklerine uymaya çağırdı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, İsrail'i Filistinli esirlere yönelik idam cezası konusunda uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine uymaya çağırdı.

Kallas, İsrail Meclisi'nin Filistinli esirlere idam cezasına ilişkin yasa tasarısını onaylamasına dair yazılı açıklama yaptı.

"AB, her durumda ve her koşulda idam cezasına karşı ilkesel bir tutuma sahiptir." ifadesini kullanan Kallas, İsrail'in uzun süredir bu konuda bölgede örnek teşkil ettiğini savundu."

Kallas, "İsrail Parlamentosu'nun idam yasasını onaylaması, bu uygulamadan ve İsrail'in kendi taahhütlerinden ciddi bir gerilemeye işaret etmektedir." değerlendirmesini yaptı.

"Yasanın fiili olarak ayrımcı niteliği konusunda derin endişe duyuyoruz." ifadesine yer veren Kallas, AB'nin idam cezasının evrensel olarak kaldırılmasına yönelik çabalarına dikkati çekti."

Kallas, şunları kaydetti:

"AB, idam cezasının evrensel olarak kaldırılmasına yönelik küresel çabalarıyla tutarlı olarak İsrail'i önceki ilkesel tutumuna uymaya, uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine riayet etmeye ve AB-İsrail Ortaklık Anlaşması hükümlerinde de yansıtılan demokratik ilkelere bağlı kalmaya çağırmaktadır."

Kallas, idam cezasının yaşam hakkının ihlali olduğunu vurgulayarak, "İdam cezasının caydırıcı etkisine dair kanıt bulunmamaktadır ve yargı hatalarını geri döndürülemez hale getirmektedir." yorumunu yaptı.