Ab, İsrafa Kaçan Ambalajlamanın Azaltılması İçin Yeni Kurallar Önerdi

BRÜKSEL, 1 Aralık (Xinhua) -- Avrupa Komisyonu Çarşamba günü, gereksiz ve savurgan paketlemenin azaltılması amacıyla bir dizi önlem önerdi. Gereksiz paketlemenin 2040 yılına kadar yüzde 15 azaltılması bu önerilerden birisi.

Bir basın toplantısında konuşan Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Frans Timmermans, önerilerin bir diğer kilit hedefinin ise paketlemeyi 2030 yılına kadar tamamen geri dönüşümlü hale getirmek olduğunu söyledi.

Komisyona göre ortalama bir Avrupalı yılda 180 kg ambalaj atığı üretiyor.

Komisyon buna karşı şimdi de restoranlarda tüketilen gıda ve içeceklerde ve taze meyve ve sebzelerde belli tiplerde tek kullanımlık paketlemenin yanı sıra otellerdeki tuvalet/banyo malzemelerinde minyatür ambalajlamanın da yasaklanmasını önerdi.

Timmermans, "Malzemelerin ambalajlanma yöntemi çok daha iyi olabilir ve olmalı. Sanırım hepimizin başından geçmiştir: çevrimiçi bir sipariş veriyorsunuz ve siparişiniz, ürünü olduğundan daha büyük göstermek için yarısı boş veya içinde iki katman bulunan bir kutunun içinde geliyor. ya da bir kafeye gidiyorsunuz ve yemeğiniz normal tabaklar yerine tek kullanımlık kaplarda servis ediliyor ve siz kafeden, arkanızda bir çöp dağı bırakarak çıkıyorsunuz. Bu tür aşırı ambalajlama bizler için sıkıntı yaratıyor ve çevremizi giderek tahrip ediyor." diye konuştu.

Önerilen önlemler; yeniden kullanılabilir ambalajların açık bir şekilde etiketlenmesini, belli ambalajların yasaklanmasını, plastik şişeler ve alüminyum kutular için zorunlu iade sistemlerini ve yeni plastik ambalajlarda geri dönüşümlü içerik için yeni zorunlu oranlar bulunmasını içeriyor.

Timmermans, "2040 yılına kadar, al-götür kahvelerin çoğunluğu yeniden kullanılabilir bardaklara veya bizim kendi getirdiğimiz bardaklara konulacak." bilgisini paylaştı.

AB çevre, okyanuslar ve balıkçılık komiseri Virginijus Sinkevicius, "İlk kez olarak, üye ülkelerin ambalaj atığını azaltmaları için ve belirli ambalajlama grupları ve ekonomik aktörlere yönelik zorunlu yeniden kullanma hedefleri koyuyoruz" dedi.