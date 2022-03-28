AB: İran nükleer müzakerelerinde anlaşma garanti değil

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İran'ın nükleer programıyla ilgili anlaşma konusunda aylardır yürütülen müzakerelerde bir anlaşmaya varılmasının "garanti" olmadığını söyledi.

Borrell, Avrupa Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesinde milletvekillerinin dış politikada önceliklerle ilgili sorularını yanıtladı.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da aylardır sürdürülen İran nükleer anlaşması müzakereleri hakkındaki soruyu yanıtlayan Borrell, iki hafta önce neredeyse anlaşmaya varıldığını ancak Rusya'nın petrol arzında artış olacağı, dolayısıyla petrol fiyatları düşeceği için engel çıkardığını ifade etti.

Nükleer anlaşma olarak bilinen Kapsamlı Ortak Eylem Planının koordinatörü olan Borrell, anlaşmanın önündeki Rusya engelinin aşıldığını ancak sonuca varmanın garanti olmadığını dile getirdi ve şöyle devam etti:

"İranlı bakan Moskova'yı ziyaret etti ve Rusya itirazını kaldırdı. Rusya artık sorun değil. Şu anda sorun bazı İran kurumlarının (İran Devrim Muhafızlarının) terör örgütü olarak nitelenip nitelenmeyeceği. Bunun nükleer anlaşmayla ilgisi bulunmuyor ama bahse konu anlaşmanın tali bir unsuru. Bunu henüz çözemedik. Ekibim bir çözüm bulmak için Tahran, Viyana ve Washington arasında mekik dokuyor. Bir anlaşmaya varılacağını garanti edemem. Sadece Rusya'nın artık sorun olmaktan çıktığını söyleyebilirim. Bu da önemli bir adım."

ABD, eski başkan Donald Trump döneminde Kapsamlı Ortak Eylem Planından ayrılmıştı. İran Devrim Muhafızları Ordusu, Trump döneminde "yabancı terör örgütleri listesine" alınmıştı.

İran, Viyana'daki nükleer görüşmelerde anlaşmaya varılması için ABD'nin "yabancı terör örgütleri" listesinde yer alan Devrim Muhafızları Ordusu ile İranlı kişi ve kuruluşlara yönelik yaptırımların kaldırılmasını istiyor.

Tahran'ın müzakerelerdeki ısrarı üzerine Washington yönetiminin Devrim Muhafızları Ordusunu listeden çıkarma konusunu değerlendirdiğine dair iddialar ABD medyasında yer bulmuştu.???????