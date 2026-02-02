AB: İran'ın AB ordularını terör listesine almasını ve terör suçlamalarını reddediyoruz

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, İran'ın AB ordularını terör listesine almasını ve terör suçlamalarını bütünüyle reddetiklerini belirtti.

AB Komisyonunun Dış İlişkiler Sözcüsü Anouar El Anouni, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

El Anouni, " İran'ın AB ordularını terör listesine almasını ve terör suçlamalarını bütünüyle reddediyoruz." vurgusunu yaptı.

AB ülkelerinin Tahran'daki büyükelçi ve temsilcilerini Dışişleri Bakanlığına çağrılmasıyla ilgili ise el Anouni, bunun Viyana Sözleşmesi uyarınca bir diplomatik uygulama olduğunu söylemekle yetindi.

El Anouni, İran'la irtibata yönelik ise AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ın konuya ilişkin yaptığı açıklamaya atıfta bulunarak, diplomatik iletişim kanallarının açık olmaya devam edeceğini, Kallas'ın bölgedeki tüm ortaklarla da iletişimini sürdürdüğünü bildirdi.

AB, İran Devrim Muhafızları Ordusunu terör listesine eklemişti

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Devrim Muhafızları Ordusunun terör listesine alınmasına yanıt olarak AB ülkelerinin ordularını terör listesine aldıklarını duyurmuştu.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kallas, 29 Ocak'ta ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı yazılı paylaşımında, AB dışişleri bakanlarının İran Devrim Muhafızları Ordusunu terör örgütü olarak tanımladığını bildirmişti.

İran'daki gösterilere işaret eden Kallas, "Kendi halkından binlerce kişiyi öldüren her rejim, kendi sonunu hazırlamaktadır." değerlendirmesinde bulunmuştu.

İran Meclisi, 2023'te AB'nin Devrim Muhafızları Ordusunu "terör" listesine alması halinde Avrupa ordularının "terör örgütü" olarak tanımlanmasını öngören yasa çıkarmıştı.

İran, 2019'da da ABD'nin Devrim Muhafızları Ordusunu "yabancı terör örgütü" ilan etmesinin ardından ABD ordusunu "terör örgütü" olarak tanımlamıştı.