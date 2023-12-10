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AB, İran'da tutuklu olan İsveçli çalışanının derhal serbest bırakılmasını talep ediyor

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Avrupa Birliği (AB), İran'da tutuklu olan İsveçli AB Dış İlişkiler Servisi çalışanı Johan Floderus'un davasının görülmeye başlandığını duyurarak, çalışanının masum olduğunu ve derhal salıverilmesi gerektiğini bildirdi.

Avrupa Birliği (AB) İran'da tutuklu olan İsveçli AB Dış İlişkiler Servisi çalışanı Johan Floderus'un davasının görülmeye başlandığını duyurarak, çalışanının masum olduğunu ve derhal salıverilmesi gerektiğini bildirdi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden yapılan açıklamada, İsveç uyruklu AB çalışanı Floderus'un davasının dün başladığı belirtildi.

Açıklamada, "Johan Floderus masumdur, gözaltında tutulmasının kesinlikle hiçbir gerekçesi yoktur. Floderus'un derhal serbest bırakılması çağırısında bulunuyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, Borrell'in şu değerlendirmelerine yer verildi:

"Yüksek Temsilci olarak, tutuklanmasından bu yana konuyu her fırsatta ısrarla gündeme getiriyorum ve İranlı yetkililerle temasa geçerek serbest bırakılmasını talep ediyorum. İsveç makamlarıyla en yakın koordinasyon içinde onlardan açıklama ve daha fazla bilgi bekliyoruz."

AB Dış İlişkiler Servisi'nde çalışan İsveçli 33 yaşındaki Johan Floderus'un, Nisan 2022'de turist olarak gittiği İran'da tutuklandığı bildirilmişti.

İran, Temmuz 2022'de Floderus'un ismini vermeden bir İsveç vatandaşının casusluktan tutuklandığını açıklamıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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