Milli Eğitim Bakanı Tekin: Okullardaki protestoları politik görüyorum

Bakan Tekin'den okullarda başlayan protestolarla ilgili ilk yorum
Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi

Avukatları harekete geçmişti! Mahkemeden İmamoğlu kararı
İsrail ve Yunanistan'ı alarma geçiren telefon görüşmesi

Erdoğan ile Trump arasındaki görüşme 2 ülkeyi alarma geçirdi
Memur ve emeklinin dört gözle beklediği zam oranı netleşmeye başladı

Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı belli gibi

AB, İran'a Yaptırımları Genişletti: Fransa Seyahat Uyarısında Bulundu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa Birliği, İran'a yönelik yeni yaptırımlar uygularken, Fransa Dışişleri Bakanı vatandaşlarını bu ülkeye seyahat etmemeleri konusunda uyardı. Yapılan yaptırımlar, insan hakları ihlalleri ve keyfi tutuklamalarla ilgili önlemleri içeriyor.

Avrupa Birliği (AB), İran'a yönelik yaptırımlarını genişletirken, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, vatandaşlarına bu ülkeye seyahat etmeme çağrısında bulundu.

AB ülkelerinin dışişleri bakanları, olağan toplantıları için Lüksemburg'da bir araya geldi.

İran ile ilişkileri ele alan bakanlar, bu ülkeye yönelik mevcut yaptırım rejimi kapsamında yeni tedbirler aldı.

AB Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, "Konsey bugün İran'da yargının keyfi tutuklama aracı olarak kullanılması da dahil olmak üzere ciddi insan hakları ihlallerinden sorumlu 7 kişi ve 2 kuruluşa kısıtlayıcı önlemler getirmeye karar verdi." denildi.

Açıklamada, "AB, İran'ın siyasi kazanç elde etmek amacıyla AB vatandaşını asılsız gerekçelerle keyfi olarak tutuklamasından derin endişe duymaya devam ediyor." ifadesi kullanıldı.

Bu bağlamda, Fars eyaletinde bulunan "Şiraz Merkez Hapishanesi, Şiraz Devrim Mahkemesi Birinci Şubesi, Evin Hapishanesi Müdürü Farzadi Hedayatollah ve Fars Hapishaneleri Koruma ve İstihbarat Dairesi Müdürü Mehdi Nemati'nin yanı sıra 5 yargı mensubu" yaptırımlar kapsamına alındı.

AB'nin yaptırım rejimi; seyahat yasağı, kişi veya kuruluşlara ait varlıkların dondurulması ve onlara kaynak aktarılmasının yasaklanmasını içeriyor. AB, İran'da toplam 232 kişi ve 44 kuruluşa yaptırım uyguluyor.

Fransa'nın tepkisi

Öte yandan, Fransa Dışişleri Bakanı Barrot, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülkesinin İran yetkililerinin 2 Fransız vatandaşının konsolosluğu ziyaret etmelerine izin vermeyi reddetmesi nedeniyle Uluslararası Adalet Divanı'na (UAD) şikayette bulunacağını bildirdi.

Fransız Bakan, "Fransız vatandaşlarını İran'a seyahat etmemeye ve İran'da bulunanları da mümkün olan en kısa sürede ayrılmaya çağırıyorum." ifadelerine yer verdi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: AA / Selen Valente Rasquinho - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.