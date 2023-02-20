AB, İran'a yaptırımları genişletti

Avrupa Birliği (AB), insan hakları ihlalleri gerekçesiyle İran'a uyguladığı yaptırımları genişletme kararı aldı.

İran'da Mahsa Emini'nin ölümünden sonra başlayan gösterilere kolluk kuvvetlerinin müdahalesi ve göstericilere verilen idam cezaları nedeniyle İran'a yönelik hazırlanan beşinci yaptırım paketi, AB Dışişleri Bakanları Toplantısı sürerken kabul edildi.

Buna göre, İran İrşad ve Kültür Bakanı Muhammet Mehdi İsmaili ile Eğitim Bakanı Yusuf Nuri'nin aralarında bulunduğu 32 kişi ile 2 kuruluşa AB ülkelerince yaptırım uygulanacak.

Yaptırımlar, listedekilerin varlıklarının dondurulmasını, AB ülkelerine seyahat yasağını, bu kişi ve kuruluşlara finansmanın engellenmesini içeriyor.

Listede iki bakan dışında bazı milletvekilleri, emniyet teşkilatı ve yargı mensupları, bazı cezaevlerinin yetkilileri, İran Devrim Muhafızları Ordusunun yetkilileri ile Kolluk Kuvvetleri Yardımlaşma Vakfı ve Polis Teşkilatı Bilim ve Sosyal Çalışmalar Enstitüsü bulunuyor.

Son kararla, İran'a yönelik yaptırım listesindeki kişi sayısı 196'ya, kuruluş sayısı ise 33'e yükseldi.

Brüksel'de protesto

Öte yandan AB Dışişleri Bakanları Toplantısı devam ederken Avrupa'nın birçok ülkesinden gelen İranlı muhalifler de Brüksel'de gösteri yaptı.

Kuzey Tren Garında toplanan binlerce kişi, AB kurumlarının bulunduğu Schuman Meydanı'na kadar yürüyüş düzenledi.

İran'da Emini'nin ölümünden sonra başlayan gösterilere müdahaleler ve göstericilere verilen cezaları protesto eden göstericiler, AB'nin İran Devrim Muhafızları Ordusunu "terör örgütleri listesine" almasını talep etti.

İran'daki gösteriler

İran'ın başkenti Tahran'da 13 Eylül 2022'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşat devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini 16 Eylül'de yaşamını yitirmişti.

Emini'nin ölümü üzerine memleketi Sakkız'da 17 Eylül 2022'de başlayan gösteriler, ülke geneline yayılarak yönetim karşıtı protestolara dönüşmüştü. Ülke genelinde aylar süren gösterilerde 10 binden fazla kişi gözaltına alınmıştı.

Norveç merkezli İran İnsan Hakları Örgütü (IHR), 9 Ocak'ta yayımladığı raporda, Emini'nin ölümü sonrasında başlayan gösterilerde emniyet güçlerinin müdahalesi sonucu 481 protestocunun hayatını kaybettiğini aktarmıştı.