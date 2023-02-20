AB, İran'a UAEA ile işbirliği yapma çağrısını yineledi

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İran'a, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile bir kez daha acilen işbirliği yapma çağrısında bulundu.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İran'a, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile bir kez daha acilen işbirliği yapma çağrısında bulundu.

Borrell, Twitter hesabı üzerinden, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesiyle ilgili açıklama yaptı.

AB'nin, İran'ın davranışına ilişkin tutumunun altını bir kez daha çizdiğini dile getiren Borrell, "İnsan hakları ihlallerini, Rusya'nın açtığı savaşına desteği ve AB vatandaşlarının haksız yere tutuklanmasını durdurun." ifadesini kullandı.

Josep Borrell ayrıca İran'ın UAEA ile acilen işbirliği yapması gerektiğini vurguladı.

İran, Kasım 2022'de, Fordo'daki nükleer tesiste, uranyumu yüzde 60 saflıkta zenginleştirmeye başlamıştı.