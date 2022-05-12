AB, iMessage ve WhatsApp mesajlarınızı okuyacak!

Avrupa Birliği tarafından alınacak yeni bir karara göre, şifreli mesajlaşma uygulamaları çocuk istismarına karşı mesajlarınızı okuyacak. Çocuklara yönelik çevrim içi mücadelenin yetersiz olduğuna inanan AB; iMessage ve WhatsApp gibi uygulamaları taramak istiyor.

WhatsApp'tan gizlilik takıntısı olanlar için yeni özellik

AB, çocuk istismarına karşı şifreli mesajları taramak istiyor

Alec Muffett tarafından paylaşılan yeni bir belgede, Avrupa Birliği'nin çocuk istismarına karşı hareket geçmek istediği ortaya çıktı. Şirketlerin cinsel istismarla çevrim içi mücadelede yetersiz kaldığını ifade eden AB, yeni yönetmelikle birlikte kullanıcıların gizlilik endişelerini artırabilir.

Sızdırılan belgeye göre AB'nin yeni kararı iki ana yapı taşından oluşmakta. İlk olarak daha önce çevrim içi ortamda görülmüş çocuk istismarı materyallerinin tespiti, bildirilmesi, kaldırılması ve engellenmesini içeriyor. Bunların yayılmasını sağlayan platformlara da yükümlülükler getirmek isteniyor.

Yönetmeliğin ikinci ayağı ise herhangi bir kuruma bağlı olmayan AB Çocuk Cinsel İstismarı Merkezi'nin kurulmasını ele alıyor. Yeni mevzuat, WhatsApp gibi uçtan uca şifreleme teknolojisini kullanan platformları isim vermeden hedef alıyor.

"Çocuklar da dahil olmak üzere, kullanıcıların iletişimlerinin güvenliğini ve gizliliğini garanti etmek için önemli bir araç olan uçtan uca şifreleme teknolojisinin kullanımı bu mevzuata dahildir. Ancak tespit emrini yerine getiren platformlar, kullandıkları teknolojileri çalışanlara veya üçüncü şahıslara paylaşmamalıdır."

Daha önce Apple da benzer bir adım atarak, çocuk istismarını önlemek için kullanıcıların iPhone galerilerini ve mesajlarını taramak istediğini açıklamıştı. Apple algoritması, çocuklara uygunsuz fotoğraflar gönderildiğini veya cihazlardaki çocuk istismarı materyalleri tespit edecekti. Ancak gizlilik endişelerinin ardından ertelendi.

Peki siz AB'nin çocuk istismarı için şifrelenmiş mesajları taraması hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi SDN Forum'da veya yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

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