AB ile NATO güvenlik iş birliğini artırıyor

AB ile NATO 14 maddelik yeni bir bildiri ile güvenlik alanında iş birliğini arttıracaklarını duyurdu. Bildiride Rusya'ya bir kez daha Ukrayna Savaşı'nı "derhal" sonlandırması çağrısı yapıldı.NATO ile Avrupa Birliği (AB), güvenlik alanında daha sıkı bir iş birliği konusunda mutabakata vardı. Rusya'nın geçen yıl Ukrayna'ya saldırısıyla iki örgüt arasında başlayan görüşmelerin neticesinde Salı günü, NATO'nun Brüksel'deki merkez karargahında ortak bir bildiri imzalandı. Güvenlik iş birliğinin "Yeni bir aşamaya" yükseltileceği belirtilen bildiriye AB adına, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel, NATO adına da, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg imza koydu.

Dört sayfalık bildiri metninde, Rusya ve Çin gibi güçlere karşı "Artan jeostratejik rekabette" ve "Hassas altyapı tesislerinin korunmasında" iki tarafın daha yoğun bir iş birliği içinde olacağı yer alıyor. Bunun yanı sıra uzay araştırmaları ve iklim değişikliği ile mücadelede iş birliği ve "Bilgilerin manipülasyonu ve dış ülkelerin müdahalesine karşı" ortak çalışmaların artırılması bildiride yer alan diğer hedefler.

14 maddeden oluşan yeni iş birliği bildirisi, AB ile NATO arasında varılan, bu alandaki üçüncü anlaşma olma özelliğini taşıyor. Söz konusu bildiride iki örgüt, bir kez daha Rusya'ya, Ukrayna Savaşı'nı "derhal" bitirme çağrısında bulunurken, diğer yandan Ukrayna'ya olan desteklerinin devam edeceğinin altını çizdiler.

Bildiride barış ve güvenliği tehdit eden unsurlar arasında, milyonlarca insanın yaşam koşullarını tehlikeye attığı için küresel ısınma da yer alıyor. Bununla ilgili başlığın altında, küresel ısınmanın daha fazla insani felakete, göçe, artan çatışmalara ve hem su hem de toprak için yeni çatışmalara neden olabileceği belirtiliyor.

NATO ile AB arasında daha önce 2016 ve 2018 yıllarında imzalanan iki ortak bildiride siber güvenlik alanında iş birliğinin artırılması konusu ön plana çıkmıştı.

AFP,dpa / ET,TY