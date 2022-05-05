AB ilaç düzenleyicisi yeni varyantlara karşı uyardı

Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Kurumu (EMA), Kovid-19 salgınının henüz bitmediği ve yeni varyantlara karşı hazırlıklı olunması uyarısında bulundu.

EMA'nın aşı stratejisinden sorumlu yetkilisi Marco Cavaleri, salgındaki son durumla ilgili basın toplantısında, "Bu salgın daha bitmiş değil. Kovid-19 hayatımızı etkilemeye devam edecek. Gelecek kış vakalarda olası bir artışa neden olabilecek yeni varyantların ortaya çıkmasına karşı hazırlıklı olmalıyız." dedi.

Şu anda Güney Afrika ve diğer bölgelerdeki BA.4 ve BA.5 alt varyantlarının izlenmesi gerektiğini vurgulayan Cavaleri, salgınla mücadelenin ana unsurunun aşılar olduğunu hatırlattı.

"Avrupa'da 16 yaş ve üzerindeki nüfusta yaklaşık 500 bin kişinin hayatı aşılar sayesinde kurtuldu." diyen Cavaleri, Omicron ve diğer mevcut tüm varyantlara uyumlu aşıların eylül ayına kadar geliştirilmesini beklediklerini aktardı.

Cavaleri, "Uyumlu hale getirilmiş aşıların eylül ayına kadar onay alması önceliğimiz olacak. Böylece sonbaharda AB içindeki yeni aşılama kampanyalarının başlangıcına hazır olabileceğiz. Şirketler de kendi üretim hatlarını uygun şekilde ayarlayabilecek." diye konuştu.

İkinci nesil aşılar geliyor

Aşılarla ilgili yenilikçi gelişmeleri anlatan Cavaleri, daha gelişmiş aşılar üzerindeki çalışmalar hakkında bilgi verirken şunları dile getirdi:

"Şu anda piyasadaki aşıların hepsi mükemmel seçenekler. Ancak yeniliklerin ardı kesilmiyor ve biz de araştırmacılarla ve aşı üreticileriyle ikinci nesil aşıların geliştirilmesi için birlikte çalışıyoruz. Burada amaç daha geniş ve daha uzun koruma sağlayacak aşıların geliştirilmesi. Bu aşıların bazıları varyantlardan koruyacak şekilde yapılıyor, bazılarıysa SARS-COV-2'nin yanı sıra geniş bir yelpazedeki koronavirüslere karşı korumayı hedefliyor. Bazı geliştiriciler de enfeksiyondan ve bulaşmadan koruyacak aşılar üzerinde çalışıyor. Kimi üreticiler ise Kovid-19 ve mevsimsel gribi bir arada kapsayacak aşılar üzerinde çalışma yürütüyor. Ancak bu gelişmeler zaman gerektiriyor. Gelecek yıldan önce EMA'nın değerlendirmesi için hazır olacak yenilikçi aşıların geliştirilmesi ihtimali oldukça düşük görünüyor."