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AB ilaç düzenleyicisi, Pfizer/BioNTech'in varyantlara uyumlu aşısını inceliyor

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AB ilaç düzenleyicisi, Pfizer/BioNTech'in varyantlara uyumlu aşısını inceliyor

Avrupa Birliğinin (AB) ilaç düzenleyici kurumu, Pfizer/BioNTech tarafından Kovid-19'a karşı geliştirilen aşının varyantlara uyumlu yeni versiyonunu incelemeye aldı.

Avrupa Birliğinin (AB) ilaç düzenleyici kurumu, Pfizer/BioNTech tarafından Kovid-19'a karşı geliştirilen aşının varyantlara uyumlu yeni versiyonunu incelemeye aldı.

Avrupa İlaç Kurumunun (EMA) internet sitesinde yer alan bilgilendirmede, "Comirnaty" adlı aşının SARS-CoV-2 virüsü ve Omicron alt varyantları BA.4/5'e uyumlu versiyonunun ön değerlendirmesinin başladığı kaydedildi.

EMA'nın ön değerlendirmesi, aşının pazar onayı için yapılacak şirket başvurusu öncesinde sürece hız kazandırıyor.

Şirketin onay başvurusu yapmasından sonra EMA, normalde aylar sürecek değerlendirme sonucunu kısa sürede açıklayabiliyor.

Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in geliştirdiği mRNA temelli Kovid-19 aşısı, AB içinde kullanım için 2020 yılının son günlerinde EMA'dan onay almıştı.

AA / Ömer Tuğrul Çam - Güncel

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