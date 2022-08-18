AB içinde 700 bin hektar ormanlık alan yandı

Avrupa Birliği Komisyonu, bu yıl içinde Avrupa Birliği genelinde 700 bin hektar ormanlık alanın yandığını açıkladı.Bu yıl Avrupa Birliği (AB) içinde yaklaşık 700 bin hektar ormanlık alanın yandığı belirtildi. AB Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, İspanya'nın Mallarco adasının iki katı alana denk gelen bu rakamın Birlik genelinde ortak verilerin kayıtlara geçmeye başladığı 2006'dan bu yana görülen en yüksek değer olduğu ifade edildi. Bir Komisyon Sözcüsü, henüz yangınların sık görüldüğü sezonun bitmediğine de dikkat çekti.

Avrupa Orman Yangınları Bilgi Sistemi (Effis) verilerine göre ise 13 Ağustos'a kadar 660 bin hektar ormanlık alanın yandığı belirtilirken, bu verilere yaklaşık 30 hektar ve aşağısında alanın yandığı daha küçük çaplı yangınların dahil edilmediği kaydedildi. Sistem verilerine göre, küçük çaplı yangınlar da dahil ediliğinde yanan ormanlık alan yaklaşık 715 bin hektara ulaşıyor.

Dayanışma mekanizması dokuz kez aktive edildi

Birlik üyelerinin tek başlarına mücadele etmekte zorlandıkları felaketler için devreye soktukları ve AB Komisyonu tarafından koordinasyonu ve büyük oranda finansmanı sağlanan yardım mekanizmasının yangınlar nedeniyle tam dokuz kez beş ülke tarafından aktive edildiği belirtildi. Geçen iki ay içinde bu mekanizma üzerinden Avrupa genelinde 29 uçak ve sekiz helikopterin devreye sokulduğu ifade edildi. Bunların karada 369 itfaiye görevlisi ve 100'ü aşkın araçla desteklendiği belirtildi. Komisyon verilerine göre, Temmuz ve Ağustos'ta Bulgaristan, Romanya, Almanya, Fransa, Finlandiya ve Norveç'ten yaklaşık 150 itfaiye personeli de yerel personeli desteklemek için Yunanistan'a gönderildi.

dpa/SÖ,HT