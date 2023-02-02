AB heyeti zirve için Kiev'de

Cuma günü yapılacak AB- Ukrayna zirvesine katılmak için 16 kişilik AB heyeti Kiev'e gitti. AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen, ziyaretin amacının AB'nin Ukrayna'yı desteklemeyi sürdürdüğünü göstermek olduğunu söyledi.Savaşın ardından ilk kez düzenlenecek olan AB- Ukrayna Zirvesi'ne katılmak için Ukrayna'nın başkenti Kiev'e giden 16 kişilik AB heyetinde AB'nin üst düzey isimleri yer alıyor.

Twitter hesabından ziyaretle ilgili açıklama yapan AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "AB'nin her zaman olduğu gibi Ukrayna'nın yanında olduğunu güçlü bir şekilde göstermek için her birlikte buradayız" dedi. Von der Leyen, AB'nin Ukrayna'ya detseğini ve ülke işbirliğini derinleştirmek istediğini ifade etti.

Kiev'e giden AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de Twitter hesabından yaptığı açıklamada, savaşın kazanılması ve ülkenin yeniden inşası için Ukrayna'nın desteklenmesinin sürdürüleceğini ifade etti. Borell, savaşın başlamasından bu yana AB'nin Ukrayna'ya yaptığı yardımların 50 milyar euroya ulaştığını açıkladı.

Zirvede hangi konular görüşülecek?

Cuma günü düzenlenecek AB- Ukrayna Zirvesi'nde Rusya'nın işgali altındaki Ukrayna'ya verilecek desteğin yanı sıra ve ülkenin AB üyeliği perspektifinin gündeme gelmesi bekleniyor. Ayrıca ticaret engellerinin kaldırılması; insani ve askeri yardımlar gibi konuların da zirvenin gündeminde yer alması bekleniyor.

AB- Ukrayna Zirvesi'ne AB Konseyi Başkanı Charles Michel de katılacak; birlik üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarının zirveye katılması ise beklenmiyor.

AB üyeliği mümkün mü?

Ukrayna'ya savaşın başlamasından dört ay sonra 23 Haziran 2022'de "AB adayı" statüsü verilmişti. Ancak ülkenin kısa sürede AB üyesi olması beklenmiyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, kısa bir süre önce yayınladığı video mesajında AB'li ortaklarından ülkenin reform adımlarına uygun kararlar beklediklerini söylemişti. Ukrayna'ya adaylık statüsü veren AB, olası bir üyelik için müzakerelerin başlamasını ise yedi şarta bağlamıştı. Bu şartlar arasında, yolsuzlukla mücadele, anaysa mahkemesi üyelerinin seçiminin reforme edilmesi gibi hususlar bulunuyor.

AB Komisyonu'ndan yapılan açıklamada ise Ukrayna'nın ilerleme kaydettiği, ancak müzakerelerin başlaması yönünde resmi bir tavsiyenin en erken 2023 yılının ikinci yarısında verilebileceği ifade edilmişti. Yüksek düzeyli bir Komisyon yetkilisi, "Reform dinamiği olduğunu gözlemledik; ancak daha yapılacak çok iş var" açıklaması yapmıştı.

dpa/BÖ,EC