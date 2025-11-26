Haberler

AB Hava Sahası İhlalleri: Hibrit Savaş Tehditi ve Kolektif Yanıt Çağrısı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avrupa Birliği Komisyonu Başkan Yardımcısı Roxana Minzatu, Avrupa üye ülkelerinin hava sahasının ihlal edildiğini belirterek bunun hibrit bir savaşın unsurları olduğunu ifade etti. Minzatu, AB'nin bu tehditlere karşı kolektif bir yanıt vermesi gerektiğini vurguladı ve Avrupa Savunma Dron Girişimi'ni tanıttı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı Roxana Minzatu, son haftalarda birçok üye ülkenin hava sahasının tekrarlayan ihlallerle karşı karşıya kaldığını belirterek, bunun "Avrupa'yı hedef alan hibrit bir savaşın unsurları" olduğunu ve kolektif bir yanıt gerektirdiğini vurguladı.

Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulunda, "AB'nin Rusya ve Belarus kaynaklı hava sahası ihlalleri ve AB'deki kritik altyapılara yönelik sabotajlara yönelik sürekli tepkisi" başlıklı oturum düzenlendi.

AB Komisyonu adına söz alan Başkan Yardımcısı Minzatu, "Gökyüzümüzde yeni ve tehlikeli bir şeyler oluyor." dedi.

Son haftalarda Belçika, Hollanda, Polonya, Romanya, Danimarka, Estonya, Almanya, Litvanya ve Letonya'nın hava sahalarının tekrarlanarak ihlal edildiğini anımsatan Minzatu, son olarak kendi ülkesi Romanya'da dün yaşanan olayın "Avrupa'yı hedef alan kasıtlı bir gri bölge harekatı, hibrit bir savaşın unsurları"ndan olduğunu söyledi.

Minzatu, soruşturmaların devam etmesi ve failin net olarak ortaya çıkarılması gerektiğinin altını çizerek, "Hibrit eylemler belirsizlikten beslenir. Caydırıcılık netlik gerektirir. Tepkimiz kolektif ve güvenilir olmalı." diye konuştu.

"Ucuz dronların bizi maliyetli tepkiler vermeye zorlamasına izin veremeyiz"

"Ucuz dronların bizi maliyetli tepkiler vermeye zorlamasına izin veremeyiz. Ölçeklenebilir, uygun fiyatlı ve amaca uygun sistemlere acilen ihtiyacımız var" ifadesini kullanan Minzatu, AB Komisyonunun bu durumla mücadele için önerdiği Avrupa Savunma Dron Girişimine değindi.

Roxana Minzatu, bu girişimin, Ukrayna'nın deneyiminden besleneceğini dile getirerek, şunları paylaştı:

"Avrupa Savunma Dron Girişimi, kolektif müdahalemizin önemli bir parçasını oluşturabilir. Yaklaşımımız kesinlikle 360 ??derece olmalı, hava, kara, deniz, siber ve bilgi alanları bu gri bölge kampanyasında hedefleniyor. Müdahalemiz, dron karşıtı sistemlerden kritik altyapıların izlenmesine ve tüm Birlik genelinde gelişmiş durumsal farkındalığa kadar hepsini kapsamalıdır."

Sağ ve soldan eleştiriler

Tartışmada söz alan aşırı sağ grupların temsilcileri ise AB'nin hibrit tehditlere verdiği yanıtı "yavaş, etkisiz ve bürokratik" olmakla eleştirdi.

Brüksel'i, güvenlik politikalarında NATO'nun görevlerini tekrarlayan yeni yapılar kurarak sorunu çözmek yerine daha fazla karmaşa yaratmakla suçlayan gruplar, sınır güvenliğinin ulusal yetki olması gerektiğini vurgulayarak, AB Komisyonu'nu ve özellikle Başkan Ursula von der Leyen'i "somut sonuç üretememekle" itham etti.

Aşırı sağ, Rusya ve Belarus'tan gelen hibrit saldırıların ciddiyetini kabul ederken, eleştirilerini daha çok AB'nin merkeziyetçi yaklaşımına ve güvenlikteki yetersizliğine yöneltti.

Tartışmada Sol ve Yeşil gruplar, Rusya ve Belarus kaynaklı hibrit saldırıların yıllardır sürdüğünü ve artık barış ile savaş arasındaki çizginin fiilen silindiğini söyledi. Temsilciler, Baltık ülkeleri ile Polonya'da dron saldırılarından GPS bozucularına kadar uzanan müdahalelerin, insanların hayatını riske attığını vurguladı.

Sol ve Yeşiller, AB'nin hala dondurulmuş Rus varlıklarını nasıl kullanacağını tartışmasını ve Rus petrolü ile gazını ithal etmeyi sürdürmesini sert şekilde eleştirerek, bunun "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in savaş makinesini ve hibrit saldırılarını dolaylı olarak finanse ettiğini" belirtti.

Kaynak: AA / Selen Valente Rasquinho - Güncel
Beyaz Saray yakınlarında ulusal muhafız askerlerine silahlı saldırı

Beyaz Saray yakınlarında silahlı saldırı! Yaralı askerler var
Zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan 3 kardeşten 1'i öldü

Yedikleri yemekten sonra abla öldü, kardeşlerin durumu ağır
Hong Kong'daki yangında can kaybı korkunç boyutlarda! Yüzlerce kişi kayıp

Gökdelendeki yangında can kaybı korkunç boyutta! Yüzlerce kişi kayıp
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç öğretmenin atandığı ili öğrenince verdiği tepkiye bakın

Genç öğretmenin atandığı ili öğrenince verdiği tepkiye bakın
Böcek ailesinin ölümüne ilişkin soruşturmada 4 tahliye

Böcek ailesini hayattan koparan faciada mahkemeden yeni karar
Emlak vergisi ikinci taksit ödemeleri için son 4 gün! Ödemeyene gecikme faizi uygulanacak

Son tarih 1 Aralık! e-Devlet'ten kontrol edin, ödemeyene ceza kapıda
Kayseri’de sokak ortasında tüfekle vurulan kadın hayatını kaybetti

Genç kadın, sevgilisi tarafından vahşice katledildi
Genç öğretmenin atandığı ili öğrenince verdiği tepkiye bakın

Genç öğretmenin atandığı ili öğrenince verdiği tepkiye bakın
Öğretmen ve velileri kovan kafe sahibinden skandal sözler

Öğretmen ve velileri kovdu, pişkinliği pes dedirtti
Adeta can pazarı! Alacağını tahsil edemeyince binayı ateşe verdi

Parasını alamayan işçinin intikamı fena oldu
IBAN ile para transferinde yeni dönem: Bunu yapmayanın işlemi kabul edilmeyecek

IBAN ile transferde yeni dönem: Bunu yapmayan para gönderemeyecek
Sinan Engin'den derbi için çok konuşulacak iddia: Kaybederlerse bayraklar yarıya iner

Derbi için çok konuşulacak iddia: Kaybederse bayraklar yarıya iner
Kripto çöküşü Trump ailesini vurdu: Servetlerinden 1 milyar dolar silindi

Trump'ı yıkan haber! Tam 1 milyar dolar kaybetti
50 bin mahkuma tahliye yolu! 11. Yargı Paketi yarın Meclis'e sunuluyor

50 bin mahkuma tahliye yolu! 11. Yargı Paketi yarın Meclis'e sunuluyor
MHP ve BBP arasında 'İmralı' krizi

MHP ve BBP arasında büyük kriz! Mustafa Destici resti çekti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dert yandığı konu: Tüm şahsi çabama rağmen hedeflerimizin çok uzağındayız

Dertli olduğu bir konu var: Çabama rağmen hedefimizin çok uzağındayız
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.