AB Hava Sahası İhlalleri: Hibrit Savaş Tehditi ve Kolektif Yanıt Çağrısı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı Roxana Minzatu, son haftalarda birçok üye ülkenin hava sahasının tekrarlayan ihlallerle karşı karşıya kaldığını belirterek, bunun "Avrupa'yı hedef alan hibrit bir savaşın unsurları" olduğunu ve kolektif bir yanıt gerektirdiğini vurguladı.

Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulunda, "AB'nin Rusya ve Belarus kaynaklı hava sahası ihlalleri ve AB'deki kritik altyapılara yönelik sabotajlara yönelik sürekli tepkisi" başlıklı oturum düzenlendi.

AB Komisyonu adına söz alan Başkan Yardımcısı Minzatu, "Gökyüzümüzde yeni ve tehlikeli bir şeyler oluyor." dedi.

Son haftalarda Belçika, Hollanda, Polonya, Romanya, Danimarka, Estonya, Almanya, Litvanya ve Letonya'nın hava sahalarının tekrarlanarak ihlal edildiğini anımsatan Minzatu, son olarak kendi ülkesi Romanya'da dün yaşanan olayın "Avrupa'yı hedef alan kasıtlı bir gri bölge harekatı, hibrit bir savaşın unsurları"ndan olduğunu söyledi.

Minzatu, soruşturmaların devam etmesi ve failin net olarak ortaya çıkarılması gerektiğinin altını çizerek, "Hibrit eylemler belirsizlikten beslenir. Caydırıcılık netlik gerektirir. Tepkimiz kolektif ve güvenilir olmalı." diye konuştu.

"Ucuz dronların bizi maliyetli tepkiler vermeye zorlamasına izin veremeyiz"

"Ucuz dronların bizi maliyetli tepkiler vermeye zorlamasına izin veremeyiz. Ölçeklenebilir, uygun fiyatlı ve amaca uygun sistemlere acilen ihtiyacımız var" ifadesini kullanan Minzatu, AB Komisyonunun bu durumla mücadele için önerdiği Avrupa Savunma Dron Girişimine değindi.

Roxana Minzatu, bu girişimin, Ukrayna'nın deneyiminden besleneceğini dile getirerek, şunları paylaştı:

"Avrupa Savunma Dron Girişimi, kolektif müdahalemizin önemli bir parçasını oluşturabilir. Yaklaşımımız kesinlikle 360 ??derece olmalı, hava, kara, deniz, siber ve bilgi alanları bu gri bölge kampanyasında hedefleniyor. Müdahalemiz, dron karşıtı sistemlerden kritik altyapıların izlenmesine ve tüm Birlik genelinde gelişmiş durumsal farkındalığa kadar hepsini kapsamalıdır."

Sağ ve soldan eleştiriler

Tartışmada söz alan aşırı sağ grupların temsilcileri ise AB'nin hibrit tehditlere verdiği yanıtı "yavaş, etkisiz ve bürokratik" olmakla eleştirdi.

Brüksel'i, güvenlik politikalarında NATO'nun görevlerini tekrarlayan yeni yapılar kurarak sorunu çözmek yerine daha fazla karmaşa yaratmakla suçlayan gruplar, sınır güvenliğinin ulusal yetki olması gerektiğini vurgulayarak, AB Komisyonu'nu ve özellikle Başkan Ursula von der Leyen'i "somut sonuç üretememekle" itham etti.

Aşırı sağ, Rusya ve Belarus'tan gelen hibrit saldırıların ciddiyetini kabul ederken, eleştirilerini daha çok AB'nin merkeziyetçi yaklaşımına ve güvenlikteki yetersizliğine yöneltti.

Tartışmada Sol ve Yeşil gruplar, Rusya ve Belarus kaynaklı hibrit saldırıların yıllardır sürdüğünü ve artık barış ile savaş arasındaki çizginin fiilen silindiğini söyledi. Temsilciler, Baltık ülkeleri ile Polonya'da dron saldırılarından GPS bozucularına kadar uzanan müdahalelerin, insanların hayatını riske attığını vurguladı.

Sol ve Yeşiller, AB'nin hala dondurulmuş Rus varlıklarını nasıl kullanacağını tartışmasını ve Rus petrolü ile gazını ithal etmeyi sürdürmesini sert şekilde eleştirerek, bunun "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in savaş makinesini ve hibrit saldırılarını dolaylı olarak finanse ettiğini" belirtti.