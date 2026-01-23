AB Komisyonu Başkanı: Grönland İçin Savunma Ekipmanlarına Yönelik Harcamaları Artıracağız

BRÜKSEL, 23 Ocak (Xinhua) -- Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen AB liderleri olağanüstü zirvesinin ardından basın toplantısına katılan Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, 23 Ocak 2026.

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, cuma günü Brüksel'de, AB liderlerinin olağanüstü zirvesi sonrasında düzenlenen basın toplantısında, Danimarka'ya bağlı özerk bölge Grönland için yakın zamanda kapsamlı bir yatırım paketi sunacaklarını ve Kuzey Kutbu'na uyumlu savunma ekipmanlarına yapılan harcamaları artıracaklarını açıkladı. (Fotoğraf: Avrupa Birliği/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)