AB, göç rotalarında "çok amaçlı" merkezler kuracak

Güncelleme:
Avrupa Birliği, yeni göç stratejisi kapsamında göç rotalarında 'çok amaçlı' merkezler kuracağını açıkladı. Bu merkezler, göç diplomasisini güçlendirmek için uluslararası ortaklarla işbirliği içerisinde çalışacak ve iltica süreçlerini menşe ülkelere yakın bölgelerde yürütecek. Strateji, insan kaçakçılığı ile mücadele ve nitelikli iş gücünün Birliğe çekilmesi için çeşitli yenilikler ve bütçe planları içeriyor.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, yeni göç stratejisi kapsamında göç rotalarında "çok amaçlı" merkezler kuracak.

AB Komisyonu sözcülerinden Markus Lammert, günlük basın toplantısında dün açıklanan yeni göç stratejisiyle ilgili soruyu yanıtladı.

Göç rotaları boyunca kurulacak "çok amaçlı merkezlere" ilişkin soruya Lammert, şu yanıtı verdi:

"Bu, 'Tüm rota yaklaşımı'mızla ilgili. Yani fikir şu ki; etkili bir göç politikası için göç diplomasisini güçlendirmeliyiz. Bu, göç güzergahı boyunca ortak ülkelerle yakın işbirliği içinde çalışmak anlamına geliyor."

Libya'dan tahliyeyi kolaylaştırmak ve yeniden yerleşim veya gönüllü geri dönüş fırsatları sunmak için birçok üçüncü ülkede zaten çok amaçlı merkezlerin bulunduğunu hatırlatan Lammert, şimdi ise bunun uluslararası ortaklarla yapılacağını söyledi.

Yeni stratejide neler var?

Stratejiye göre vize politikası, ticaret ve mali destek gibi araçlar göç yönetiminde "kaldıraç" olarak kullanılacak.

Göç rotaları boyunca kurulacak çok amaçlı merkezlerle iltica ve koruma süreçleri menşe ülkelere daha yakın bölgelerde yürütülecek.

AB, insan kaçakçılığıyla mücadeleyi de artıracak. Dijital ve yasa dışı mali faaliyetlerin takibi için yeni araçlar devreye alınacak ve yeni bir yaptırım rejimi uygulanacak.

Sınır güvenliği alanında ise Giriş-Çıkış Sistemi (EES) ile Avrupa Seyahat Bilgi ve Yetkilendirme Sistemi (ETIAS) hayata geçirilecek. Haziran ayından itibaren AB dış sınırlarından yapılan tüm düzensiz girişler taranacak.

Stratejiye göre geri dönüş oranları artırılacak, ortak bir "Avrupa geri dönüş sistemi" kurulacak ve üçüncü ülkelerle geri kabul işbirliği güçlendirilecek.

Ayrıca AB, iş gücü açığını kapatmak amacıyla yetenek ortaklıklarını genişletecek, nitelikli iş gücünün Birliğe çekilmesi için çalışma ve oturum süreçlerini hızlandıracak, düzensiz istihdamla mücadeleyi artıracak.

Stratejinin uygulanması için 2028-2034 döneminde en az 81 milyar avro bütçe ayrılacak.

Açıklamaya göre tüm adımlar temel haklara saygı ve uluslararası yükümlülükler çerçevesinde atılacak.

