AB, Gazze'ye İnsani Yardımın Ulaşması İçin İsrail'e Baskı Yapıyor

AB, Gazze'ye İnsani Yardımın Ulaşması İçin İsrail'e Baskı Yapıyor
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AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Gazze'ye insani yardım girişine izin verilmemesi nedeniyle yardımların bir an önce ulaştırılması gerektiğini belirtti. Avrupa'nın finanse ettiği yardımların sınırda beklediğine dikkat çeken Kallas, bu durumu eleştirdi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, İsrail'in Gazze'ye insani yardım girişine izin vermemesi nedeniyle sınırda bekletilen yardımların "Avrupa'nın parasıyla finanse edildiğini", dolayısıyla içeri girmesi gerektiğini söyledi.

Kallas, başkent Brüksel'de yapılan AB Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Toplantıda, bakanların Gazze'deki durumu görüşeceğini ifade eden Kallas, yardımların en kısa sürede Gazze'ye ulaştırılması gerektiği konusunda fikir birliğinin bulunduğunu aktardı.

Kallas, "Sınır kapılarının arkasında bekleyen binlerce tır var. Yardımlar, Avrupa'nın parasıyla finanse ediliyor. Yardımların insanlara ulaşması gerekiyor. Çünkü durum son derece ciddi." diye konuştu.

"Cezasızlık" eleştirisi

Öte yandan Kallas, AB tarafından Brüksel'de 4'üncüsü düzenlenen Avrupa İnsani Forumu'nda da Gazze'deki durumla ilgili konuştu.

Kallas, "İnsani yardımların silah olarak kullanılması korkusuna verilecek yanıt, yardımları engellemek değil, Gazze'ye olabildiğince çok insani yardım götürmektir. İsrail hükümetiyle yaptığım tüm görüşmeler de dahil, bu mesajı her fırsatta ilettim." dedi.

Dün yapılan AB-İngiltere zirvesinde de tarafların bu konuda aynı fikirde olduğunu açıkça belirttiklerini ifade eden Kallas, şunları kaydetti:

"İnsani krizler nadiren kaza sonucudur. Bunlar genellikle siyasi başarısızlığın, temel normların aşınmasının veya cezasızlığın sonucudur. Bu nedenle uluslararası ve insancıl hukuku ihlal etmenin sorumluluğu temeldir."

Kaynak: AA / Selen Valente Rasquinho - Güncel
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