AB, Gazze'nin Filistin Devletinin Ayrılmaz Bir Parçası Olması Gerektiğini Vurguladı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu sözcülerinden Anitta Hipper, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etmeye karar verdiği yönündeki haberlere ilişkin, "Bizim buradaki tutumumuz açık; Gazze, gelecekteki Filistin devletinin ayrılmaz bir parçası olmalı." ifadesini kullandı.

Sözcü Hipper, Brüksel'deki günlük basın toplantısında, gazetecilerin Gazze hakkındaki sorularını yanıtladı.

Netanyahu'nun Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etmeye karar verdiği yönündeki haberlere ilişkin soruya Hipper, "Bizim buradaki tutumumuz açık; Gazze, gelecekteki Filistin devletinin ayrılmaz bir parçası olmalı." yanıtını verdi.

Hipper, esirlerin serbest bırakılması ve Gazze'de sürdürebilir ateşkes sağlanması çağrısında bulunarak Hamas'ın Gazze'nin gelecekteki "yönetimi ve güvenliğinde hiçbir rolü bulunmaması gerektiğini" savundu.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ın Gazze'de açlık yaşandığına inanıp inanmadığı sorusunu cevaplayan Hipper, Kallas'ın Gazze'deki "ölümler, insani felaketler, savunulamaz ve dayanılmaz görüntüler konusunda net ve güçlü bir şekilde konuştuğunu düşündüğünü" dile getirdi.

Hipper ayrıca, Kallas'ın çabalarının muhataplarıyla iletişime geçerek Gazze'ye "acilen ve derhal insani yardım sağlanmasını temin etmeye odaklandığını" ifade etti.

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı kuşatması altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor. Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana açlık nedeniyle 94'ü çocuk 188 kişi hayatını kaybetti.