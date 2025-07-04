AB, Gazze İnsani Yardım Vakfı'nı Desteklemediğini Açıkladı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Anouar El Anouni, sözde yardım dağıtım merkezi Gazze İnsani Yardım Vakfını (GHF) desteklemediklerini vurgulayarak, insani yardımların Birleşmiş Milletler (BM) koordinasyonunda dağıtılması gerektiğinin altını çizdi.

Sözcü El Anouni, günlük basın toplantısında Gazze'deki insani durumla ilgili açıklamalarda bulundu.

İsrail-ABD güdümündeki sözde yardım dağıtım merkezi Gazze İnsani Yardım Vakfının eylemlerine değinen El Anouni, "Bahsettiğiniz GHF hakkında Gazze'deki dağıtım merkezleri var ve bu dağıtım merkezlerinin etrafında olanlar, durum savunulamaz. Tolere edilmemeli ve şiddet derhal sona ermeli." dedi.

El Anouni, insani yardımın asla "siyasallaştırılmaması veya militarize edilmemesi" gerektiğini kaydetti.

Yardımların BM koordinasyonunda temel insani ilkeler doğrultusunda iletilmesi gerektiğini vurgulayan El Anouni, "AB olarak bu girişimi finanse etmiyoruz ve ayrıca onunla işbirliği yapmıyoruz." ifadesini kullandı.

Borrell de eleştirmişti

Eski AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell,??????? dün yaptığı açıklamada, ABD paralı askerlerinin bir ayda 550 Gazzeliyi öldürdüğünü belirterek, AB Konseyi ve Komisyonunu buna sessiz kalmakla suçlamıştı.

İsrail'in Gazze'de kullandığı yeni silah: Yardım dağıtımları

ABD'nin üstlendiği, İsrail'in desteklediği "Gazze İnsani Yardım Vakfı", 27 Mayıs'ta "Gazze'de operasyona başladığını" ve sözde yardım dağıtımı için tırların yola çıktığını açıkladı.

İsrail ordusu ise Gazze Şeridi'nde 3'ü güneyde, biri kuzeyde olmak üzere 4 sözde yardım dağıtım merkezi kurulduğunu duyurdu.

Gazze Şeridi'ni kantonlara bölerek yaklaşık yüzde 80'inden fazlasını Filistinliler için yasak bölge ilan eden İsrail ordusunun açıklamasında, sözde yardım dağıtım merkezlerinden Morag Koridoru üzerindeki 2'sinin faaliyetlerine başladığı kaydedildi.

Gazze İnsani Yardım Vakfı kontrolündeki dağıtım noktasından gelen görüntüler, sosyal medya kullanıcıları tarafından İkinci Dünya Savaşı'nda Alman Nazilerin kurduğu toplama kamplarında çekilen sembol fotoğrafa benzetildi.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği ise Gazze İnsani Yardım Vakfı noktalarından erzak temin etmeye çalışırken İsrail ordusunun en az 410 Filistinliyi öldürdüğünü duyurdu.