AB, Gazze'deki Uluslararası İstikrar Gücü'ne Katkı Sağlamayı Değerlendiriyor

Avrupa Birliği (AB), Gazze'de oluşturulması planlanan Uluslararası İstikrar Gücü'ne nasıl katkı sağlayacaklarını değerlendirdiğini bildirdi.

AB Komisyonu sözcülerinden Anouar el Anouni, günlük basın toplantısında, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Gazze'de tüm taraflara ateşkese uyma çağrısında bulunduklarını aktaran El Anouni, bu çerçevede tüm esirlerin serbest bırakılması ve Gazze'ye yardımların kapsamlı boyutta girişinin sağlanması gerektiğini belirtti.

El Anouni, "Sahaya ilişkin ise Uluslararası İstikrar Gücü'ne nasıl katkı sağlayacağımızı değerlendiriyoruz. Bu etapta daha fazla detay veremem." bilgisini verdi.