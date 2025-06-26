AB, Gazze'deki Sınır Yardım Misyonunun Süresini Uzattı

Avrupa Birliği (AB), Gazze Şeridi'nde Refah'taki geçiş noktasında konuşlu AB Sınır Yardım Misyonunun (EUBAM) görev süresini 30 Haziran 2026'ya kadar uzatma kararı aldı.

AB Konseyinden yapılan açıklamalarda, Birliğin Libya ve Gazze Şeridi'ndeki 3 misyonu hakkında alınan kararlara yer verildi.

Gazze Şeridi'nde faaliyet gösteren EUBAM'ın yanı sıra "polis ve hukukun üstünlüğü" misyonunun (EUPOL COPPS) da görev süresinin 30 Haziran 2026'ya kadar uzatıldığı belirtildi.

Bu kararın İsrail ve Filistin yönetiminin davetleri doğrultusunda, misyonların sahadaki görevlerini geliştirme fırsatına sahip olması amacıyla alındığı kaydedildi.

AB'nin Gazze ile Mısır arasında bulunan Refah Sınır Kapısı'ndaki sivil sınır yardım misyonu, İsrail'in Gazze'den tek taraflı çekilme planının ardından 24 Kasım 2005'te başlatılmış, Gazze'de yönetimin Hamas'a geçmesiyle 13 Haziran 2007'de sonlandırılmıştı.

Refah'taki EUBAM, 31 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasının ardından yeniden göreve başlamıştı.

İsrail'in Refah Sınır Kapısı'nı kapatmasının ardından 18 Mart'ta bazı AB Komisyon üyelerinin yaptığı ortak açıklamada, misyonun personel görevlendiremediği ve gelişmeleri beklemek üzere bölgede kaldığı belirtilmişti.

Libya

Diğer yandan, Libya'daki EUBAM'ın da görev süresi 30 Haziran 2027'ye kadar uzatılarak misyonun bu dönem boyunca yaklaşık 52 milyon avro bütçeye sahip olacağı aktarıldı.

EUBAM'ın Libya'nın sınır yönetimi, insan ticareti ve göçmen kaçakçılığı konuları dahil sınır ötesi suçlarla terörle mücadelede kapasitesinin artırılmasına katkıda bulunduğu belirtildi.