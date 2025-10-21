AB, Gazze'deki Durumu Değerlendiriyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Akdeniz'den sorumlu üyesi Dubravka Suica, Gazze'de ateşkesten sonra gelişen durumu takip ettiklerini, AB'nin oynayabileceği roller hakkında değerlendirmelerde bulunduklarını söyledi.

Suica, Strazburg'da toplanan Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu'nun " Orta Doğu'daki barış ve AB'nin rolü" başlıklı oturumunda konuştu.

Durumun kırılgan olduğuna dikkati çeken Suica, "Gazze'deki insani durum felaket olmaya devam ediyor." dedi.

Suica, esirlerin serbest bırakılmasının umut verici olduğunu belirterek, "Üç kritik cephede somut ilerlemeyi görmemiz gerekiyor. Birincisi, tüm hasta esirlerin tamamen serbest bırakılması, İsrail ordusunun şebeke hatları boyunca geri çekilmesi ve Gazze'ye engelsiz insani yardım akışı." diye konuştu.

AB'nin "bu hassas durumda önemli bir rol oynamak için benzersiz bir konumda" olduğunu dile getiren Suica, şöyle devam etti:

"İlk olarak, AB, kilit ortaklar aracılığıyla çalışarak Gazze'ye acil ve büyük ölçekli insani yardım sağlamada önemli bir rol oynayabilir. Bu, insani hava köprüsü aracılığıyla yardım teslimatlarını artırmayı ve Kıbrıs koridoru da dahil olmak üzere tüm erişim yollarını keşfetmeyi içerir. Ayrıca, AB sivil koruma mekanizması aracılığıyla Filistinli hastalar için Avrupa'ya tıbbi tahliyeleri artırabiliriz. Ayrıca, arama kurtarma, enkaz kaldırma gibi kritik operasyonları desteklemek için Avrupa Sivil Koruma kaynaklarını kullanmayı da düşünebiliriz."

Suica, AB'nin kullanabileceği bir diğer aracın da Refah Sınır Kapısı'ndaki Sınır Yardım Misyonu'nun (EUBAM) sivil olduğunu belirterek "Bir diğeri, Europol polisleri, Gazze'de polis eğitim faaliyetlerini genişletmeyi düşünebilir. Ayrıca silahsızlanma, terhis ve yeniden entegrasyon için finansman ve uzmanlık sağlama yollarını değerlendiriyoruz." dedi.

AB'nin ayrıca yönetişim düzenlemelerine de katkıda bulunabileceğini ifade eden Suica, "Barış Gözetim Kurulu'nun yönetim kurulu üyeliğini araştırıyoruz. Teknokrat Filistin Komitesi'ne teknik destek de sağlayabiliriz. Yönetişim, yeni kurulan Filistin Bağışçı Grubu aracılığıyla ortaklaşa izlemek istediğimiz Filistin Yönetimi reformunu da kapsıyor." ifadelerini kullandı.

Suica, "Komisyon, sahadaki hızla gelişen durum göz önüne alındığında şu anda seçenekleri değerlendiriyor." dedi.

Filistin Bağışçı Grubu Toplantısına İsrail'de davet edildi

AB Komisyonu üyesi, Filistin Bağışçı Grubu'nun ilk toplantısının muhtemelen 20 Kasım'da yapılacağını bildirdi.

Toplantıya benzer düşünen ortaklar ve bağışçıların katılacağını, Gazze'nin geleceğiyle ilgili tartışmalara olanak sağlanacağını belirten Suica, "Ayrıca İsrail'i de aramıza katılmaya davet ettik çünkü onlarsız kalıcı bir istikrara sahip olamayız. Maalesef bu kabul etmek zorunda olduğumuz bir şey." değerlendirmesini yaptı.

AB'nin tutumu eleştirildi

Oturumda söz alan milletvekilleri, AB'yi İsrail yanlısı davranmakla, Gazze'deki soykırımı durdurmak için elinden geleni yapmamakla suçladı.

Suica bunlara karşılık olarak, AB'nin Filistin'in en büyük finansal destekçisi olduğunu, son dönemde "uzlaşmaya ve fikir birliğine yaklaştığını" kaydetti.