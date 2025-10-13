AB, Gazze'deki Ateşkes İçin Uluslararası Desteğe Hazır

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Gazze'deki ateşkes planının başarıya ulaşması için uluslararası desteğin gerekli olduğunu, Birliğin üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu bildirdi.

Kallas, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, bugün Orta Doğu'da "nadir görülen bir umut anına" tanıklık edildiğini belirtti.

İsrailli esirlerin serbest bırakılmasının diplomasinin büyük başarısı ve barışa giden yolda "çok önemli dönüm noktası" olduğunu kaydeden Kallas, Gazze'de barışı güvenceye almanın "son derece karmaşık" olacağını vurguladı.

Kallas, Gazze'deki ateşkes planının başarıya ulaşması için uluslararası desteğin gerekli olduğuna işaret ederek, AB'nin bu konuda üzerine düşeni yapmaya hazır olduğu mesajını verdi.

AB'nin Refah Sınır Kapısı'ndaki Sınır Yardım Misyonunun (EUBAM) 15 Ekim'de görevine yeniden başlayacağını aktaran Kallas, bu misyonun ateşkesi desteklemede önemli rol oynayabileceğinin altını çizdi.

AB, Gazze'nin yeniden inşası için fon sağlayacak

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, İsrailli esirlerin serbest bırakılmasının "yeni bir sayfa açılacağı" anlamına geldiğini belirterek, Avrupa'nın ABD, Katar, Mısır ve Türkiye'nin arabuluculuğunda yapılan ateşkes planına tam destek verdiğini kaydetti.

Von der Leyen, "Bugün Şarm el-Şeyh'te savaşın sona erdirilmesine ilişkin anlaşmanın nihai hale getirilmesi tarihi dönüm noktası olacaktır. Bu anlaşmanın başarısına, elimizdeki tüm araçlarla katkıda bulunmaya hazırız. Özellikle Filistin yönetiminin reformu ve yönetişim konularında destek sağlayarak." ifadelerini kullandı.

AB'nin Filistin için kurduğu bağışçı grubunda aktif rol alacaklarını bildiren von der Leyen, ayrıca Gazze'nin yeniden inşası için fon sağlayacaklarını belirtti.

Refah'taki EUBAM, 31 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasının ardından yeniden göreve başlamıştı.

İsrail'in Refah Sınır Kapısı'nı kapatmasının ardından 18 Mart'ta bazı AB Komisyon üyelerinin yaptığı ortak açıklamada, misyonun personel görevlendiremediği ve gelişmeleri beklemek üzere bölgede kaldığı belirtilmişti.

AB, 26 Haziran'da EUBAM ve EUPOL COPPS'un görev sürelerini 30 Haziran 2026'ya kadar uzatma kararı almıştı.

? Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken, İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'in ilk saatlerinde anlaşma yürürlüğe girmişti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 8 Ekim 2023'ten ateşkes anlaşmasına kadar geçen sürede düzenlediği saldırılarda 67 bin 682 kişi hayatını kaybetmiş, 170 bin 33 kişi yaralanmıştı.