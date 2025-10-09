AB, Gazze'deki Ateşkes Anlaşmasına Destek Vermeye Hazır

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Gazze'de sağlanan ve yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes anlaşmasının sahada kalıcı olabilmesi için katkı vermeye ve Refah Sınır Kapısı'na konuşlandırılan AB Sınır Yardım Misyonunu (EUBAM) yeniden görevlendirmeye hazır olduklarını bildirdi.

Kallas, Paris'te düzenlenen Gazze konulu toplantının girişinde yaptığı konuşmada, Gazze'de ateşkes sağlanması için mevcut durumun "en iyi şans" olduğunu söyledi.

Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı'na konuşlandırılan EUBAM'ı yeniden görevlendirmeye hazır olduklarını belirten Kallas, "Ayrıca, buraya bir istikrar gücü gönderilmesi söz konusu olduğunda, ???????EUPOL COPPS (Filistin'deki "polis ve hukukun üstünlüğü" misyonu) yetkisi kapsamında neler yapabileceğimizi tartışmaya da hazırız." diye konuştu.

Kallas, Gazze'de barışın sahada sürdürebilir olması için ateşkes planına yapabilecekleri katkıyı görüşmeye hazır olduklarını vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kesinlikle bunun bir parçası olmaya hazırız, çünkü hem insani yardım açısından hem de Filistin yönetimine yönelik destek bakımından en büyük bağışçıyız. Bu nedenle, masaya bu kadar katkı koyuyorsak, o masada söz sahibi olarak bulunmamız gerektiğini düşünüyorum."

Kallas, şimdilik planlarının EUBAM ve EUPOL COPPS'u yeniden görevlendirmek olduğunu ancak söz konusu misyonların yetkilerinde veya sürelerinde değişiklik gerekmesi halinde bu konuda üye devletlerle görüşebileceklerini ifade etti.

Refah'taki EUBAM, 31 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasının ardından yeniden göreve başlamıştı.

İsrail'in Refah Sınır Kapısı'nı kapatmasının ardından 18 Mart'ta bazı AB Komisyon üyelerinin yaptığı ortak açıklamada, misyonun personel görevlendiremediği ve gelişmeleri beklemek üzere bölgede kaldığı belirtilmişti.

AB, 26 Haziran'da EUBAM ve EUPOL COPPS'un görev sürelerini 30 Haziran 2026'ya kadar uzatma kararı almıştı.