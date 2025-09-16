AB, Finlandiya'nın Doğu Sınırında Güvenliği Güçlendirecek

HELSİNKİ, 16 Eylül (Xinhua) -- Avrupa Birliği Komisyonu İç İlişkiler ve Göçten Sorumlu Üyesi Magnus Brunner, AB'nin Finlandiya'nın doğu sınırında güvenliği güçlendirmek amacıyla mali ve operasyonel desteğini artıracağını ve bu kapsamda sınır boyunca bir "insansız hava aracı (İHA) duvarı" kurulmasının planladığını söyledi.

Brunner, pazartesi günü Finlandiya'ya yaptığı ziyaret sırasında AB Komisyonu'nun son iki yılda Finlandiya'ya 80 milyon euro (94,09 milyon ABD doları) tutarında özel amaçlı fon sağladığını belirtti. Avrupa Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı ise yüzde 90'ının AB tarafından finanse edileceği, ağırlıklı olarak İHA odaklı 150 milyon euroluk bir ekipman programı başlatacak.

Finlandiya hükümetinden yapılan basın açıklamasına göre AB Komisyonu, AB'nin 2028'de başlayacak bir sonraki çok yıllık mali çerçevesi kapsamında Finlandiya'nın içişleri sektörüne 1,6 milyar euro tahsis edilmesini önerdi. Bu tutar, mevcut dönemde tahsis edilen tutardan yaklaşık 1 milyar euro daha fazla. Sınır kontrolü için İHA ve İHA savar yeteneklerin geliştirilmesi, söz konusu planın acil öncelikleri arasında yer alıyor.

Finlandiya İçişleri Bakanı Mari Rantanen ile yaptığı görüşmenin ardından, Rusya ile sınırı olan üyelerinin gerçek zamanlı gözetim kapasitesini güçlendirmek amacıyla AB'nin, Doğu Kanat Gözlemi projesi üzerinde çalıştığını kaydeden Brunner, bu kapsamda önümüzdeki iki yıl içinde teslim edilmek üzere bir "İHA duvarı" kurulmasının planlandığını da ifade etti.