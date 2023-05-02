AB, Filistinli tutuklunun İsrail hapishanesindeki ölümünün soruşturulmasını istedi

Avrupa Birliği (AB), Filistinli tutuklu Hıdır Adnan'ın 87 günlük açlık grevinin ardından İsrail hapishanesinde hayatını kaybetmesiyle ilgili İsrailli makamlarını, şeffaf bir soruşturma başlatmaya çağırdı.

AB Komisyonu sözcülerinden Peter Stano, günlük basın toplantısında, AB'nin Adnan'ın ölümünden haberdar ve davasıyla ilgili olarak Sağlık Bakanlığı ve İsrail devleti de dahil olmak üzere İsrail makamları ile temasta olduğunu bildirdi.

"Adnan'ın ölümünün ve ölümüne neden olan koşulların şeffaf biçimde soruşturulması çağrısında bulunuyoruz." diyen Stano, AB'nin tüm devletleri mahkumların insan haklarına saygı göstermeye davet ettiğini söyledi.

Stano, şunları kaydetti:

"Filistinli silahlı grupların misilleme çağrıları kabul edilemez. Tüm tarafları, zaten değişken olan bir durumda daha fazla acıya ve ölüme yol açabilecek herhangi bir tırmanışı engellemeye çağırıyoruz. Eğer gördüğümüz gibi devam ediyorsa, İsrail'e atılan roketleri şimdiden kınıyoruz. ve tüm tarafları azami itidal göstermeye çağırıyoruz."

Adnan, açlık grevine 5 Şubat'ta başlamıştı

Hıdır Adnan, idari tutukluluğa tepki amacıyla 2012'de 66 gün, 2015'te 52 gün, 2018'de 59 gün ve 2021'de 25 gün açlık grevinde bulunmuştu. Adnan, son açlık grevine 5 Şubat'ta başlamıştı.

İsrail tarafından İslami Cihad Hareketi'ne üye olmak ve İsrail karşıtı etkinliklere katılmakla suçlanan 44 yaşındaki Adnan, 2012'den bu yana birçok kez gözaltına alınarak "idari tutukluluk" uygulamasıyla hapse mahkum edilmişti.