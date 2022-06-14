AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Filistin'de (1)
AA - Mücahit Aydemir - Güncel
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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Filistin temasları kapsamında Ramallah kentine geldi.
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Filistin temasları kapsamında Ramallah kentine geldi. Leyen, Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye tarafından Başbakanlık ofisinde karşılandı. İkili, burada basın mensuplarına açıklamada bulundu.
AA / Mücahit Aydemir - Güncel