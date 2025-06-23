AB, Filistin'e 202 Milyon Euro Yardım Paketi Açıkladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa Birliği, Filistin yönetimine 150 milyon avro, UNRWA'ya ise 52 milyon avro olmak üzere toplam 202 milyon avro yardım yapacağını duyurdu. Yardımlar, temel kamu hizmetlerinin sağlanması ve mültecilere kritik hizmetlerin sunulması için kullanılacak.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, temel hizmetlerin sağlanması için Filistin yönetimine 150 milyon avro, Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) 52 milyon avro olmak üzere toplam 202 milyon avroluk yardım paketi açıkladı.

Komisyondan yapılan yazılı açıklamada, Filistin yönetimine 150 milyon avro yardım yapılacağı belirtildi.

Açıklamada, yardımın memurlar ve sağlık çalışanlarının maaşlarının ödenmesi dahil temel kamu hizmetlerinin sağlanmasında kullanılacağı duyuruldu.

UNRWA'ya ise 52 milyon avro tahsis edildiği belirtilen açıklamada, bu yardımın da Gazze Şeridi, Batı Şeria, Ürdün, Lübnan ve Suriye'deki Filistinli mültecilere eğitim ve temel sağlık hizmetleri gibi kritik hizmetlerin sunulmasını destekleyeceği belirtildi.

Açıklamada sözlerine yer verilen AB Komisyonunun Akdeniz'den sorumlu üyesi Dubravka Suica, Birliğin Gazze'deki "feci insani durum" ve Batı Şeria'da koşulların giderek kötüleşmesinden "derin endişe duyduğunu" kaydederek iki devletli çözüme desteklerini yineledi.

Kaynak: AA / İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu - Güncel
Batman'da restorasyon ekibi şarampole yuvarlandı: En az 3 ölü

Can pazarı! Restorasyon ekibi şarampole yuvarlandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yanlış duymadınız! Fenerbahçe yıldız futbolcuya neredeyse 60 kat zam yaptı

Fenerbahçe yıldız futbolcuya neredeyse 60 kat zam yaptı
Bahçeli, isim vermeden Fatih Altaylı'yla ilgili konuştu

Bahçeli, isim vermeden Fatih Altaylı'yla ilgili konuştu
Anlaşmanın eli kulağında! Fenerbahçe'nin yıldızı Arda Turan'ın takımına gidiyor

Fenerbahçe'nin yıldızı Arda Turan'ın takımına gidiyor
Bahar Candan'ın 'helvalı' paylaşımı vicdanları sızlattı

Bahar Candan'ın 'helvalı' paylaşımı vicdanları sızlattı
Bir dönem Süper Lig'i sallıyordu! Şimdiki mesleği şaşkınlık yarattı

Bir dönem Süper Lig'i sallıyordu! Şimdiki mesleği şaşkınlık yarattı
Dua Lipa, katıldığı geceye transparan elbisesi ile damga vurdu

Dua Lipa, katıldığı geceye transparan elbisesi ile damga vurdu
Bitti bu iş! Mostafa Mohamed'in yeni takımı hayırlı olsun

Bitti bu iş! Mostafa Mohamed'in yeni takımı hayırlı olsun
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.