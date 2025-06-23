AB, Filistin'e 202 Milyon Euro Yardım Paketi Açıkladı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, temel hizmetlerin sağlanması için Filistin yönetimine 150 milyon avro, Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) 52 milyon avro olmak üzere toplam 202 milyon avroluk yardım paketi açıkladı.

Komisyondan yapılan yazılı açıklamada, Filistin yönetimine 150 milyon avro yardım yapılacağı belirtildi.

Açıklamada, yardımın memurlar ve sağlık çalışanlarının maaşlarının ödenmesi dahil temel kamu hizmetlerinin sağlanmasında kullanılacağı duyuruldu.

UNRWA'ya ise 52 milyon avro tahsis edildiği belirtilen açıklamada, bu yardımın da Gazze Şeridi, Batı Şeria, Ürdün, Lübnan ve Suriye'deki Filistinli mültecilere eğitim ve temel sağlık hizmetleri gibi kritik hizmetlerin sunulmasını destekleyeceği belirtildi.

Açıklamada sözlerine yer verilen AB Komisyonunun Akdeniz'den sorumlu üyesi Dubravka Suica, Birliğin Gazze'deki "feci insani durum" ve Batı Şeria'da koşulların giderek kötüleşmesinden "derin endişe duyduğunu" kaydederek iki devletli çözüme desteklerini yineledi.