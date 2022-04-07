AB, Filistin'deki yerleşimci şiddetine karşı İsrailli yetkilileri önlem almaya çağırdı

Avrupa Birliği (AB), işgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere karşı artan şiddet eylemleri konusunda endişe duyulduğunu belirterek, İsrail makamlarına "gerekli önlemleri alma" çağrısında bulundu.

AB Filistin Temsilciliğinden yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria'da bulunan yasa dışı yerleşim birimlerindeki fanatik Yahudilerin son zamanlarda Filistinlilere ve onlarla dayanışma içindeki insan hakları savunucularına karşı uyguladığı şiddetin endişe verici olduğu ifade edildi.

İsrail makamlarına "yerleşimci şiddetini önlemesi" çağrısı yapılan açıklamada, "Uluslararası insan hakları hukuku uyarınca, İsrailli yetkililer, Filistinlileri ve mülklerini yerleşimci şiddetine karşı korumak için gerekli tüm önlemleri almalıdır." ifadelerine yer verildi.

İşgal altındaki Batı Şeria, büyük çoğunluğu silahlı olan Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik giderek artan saldırılarına tanık oluyor.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 500 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.