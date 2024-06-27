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AB, Eş-Şebab Terör Örgütüyle Mücadele İçin Kenya'ya Askeri Destek Gönderecek

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Avrupa Birliği, Eş-Şebab terör örgütüyle mücadele için Kenya'ya 21,4 milyon dolarlık askeri destek göndereceğini açıkladı. Destek, Kenya ordusunun sınır güvenliğini sağlama ve Eş-Şebab örgütünün operasyonlarına karşı kullanılacak ekipmanları içermektedir.

Avrupa Birliği'nin (AB), Eş-Şebab terör örgütüyle mücadele için Kenya'ya 21,4 milyon dolarlık askeri destek göndereceği bildirildi.

AB Konseyinden yapılan açıklamada, Eş-Şebab ile mücadelede Kenya'ya destek verileceği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, Somali merkezli Eş-Şebab örgütüyle mücadelede Kenya'ya 21,4 milyon dolar değerinde askeri destek sağlanacağı kaydedildi.

Verilen maddi desteğin, özellikle Kenya ordusunun sınır güvenliğini sağlama ve Eş-Şebab örgütünün Kenya'ya yönelik operasyonlarına karşı kullanılacağı ifade edildi.

Açıklamada, verilen destek içerisinde insansız hava araçları, sinyal bozucular, gece görüş gözlüğü, can yeleği gibi kişisel koruyucu ekipman, el yapımı patlayıcı cihazları etkisiz hale getirecek sistemler, elektronik harp araçları ve mobil sağlık sistemleri olduğu belirtildi.

Kaynak: AA / Güncel

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